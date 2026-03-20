Brankár Barcelony dostal premiérovú pozvánku do reprezentácie. Nováčikom aj obranca Arsenalu

Brankár Barcelony Joan Garcia.
Brankár Barcelony Joan Garcia. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. mar 2026 o 13:51
Španiel dostal reprezentačnú pozvánku napriek miernemu zraneniu zo zápasu Ligy majstrov.

Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente povolal brankára Joana Garciu z Barcelony do 27-členného kádra na marcové prípravné zápasy proti Srbsku (27.3.) a Egyptu (31. marca).

Úradujúci európski šampióni mali pôvodne hrať s Argentínou, no duel „Finalissima” sa neuskutoční pre konflikt na Blízkom východe a vystriedal ho zápas so Srbmi.

Súboj s Egyptom sa mal konať taktiež v Katare, no z rovnakého dôvodu ho presunuli do Barcelony.

Garcia odohral v prebiehajúcej sezóne 35 zápasov vo všetkých súťažiach za Barcelonu, no počas týždňa utrpel menšie zranenie pri vysokej výhre nad Newcastlom 7:2 v Lige majstrov.

Nováčikmi v kádri sú okrem neho aj obranca Arsenalu Cristhian Mosquera, útočník Realu Sociedad Ander Barrenetxea a Victor Munoz z Osasuny.

Nominácia Španielska

Brankári: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad), Joan Garcia (Barcelona)

Obrancovia: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Stredopoliari: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona)

Útočníci: Yeremy Pino (Crystal Palace), Alex Baena (Atletico Madrid), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona)

Ľubomír Šatka (5) v zápase so Severným Írskom.
Ľubomír Šatka (5) v zápase so Severným Írskom.
