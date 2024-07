VIDEO: Prísne vylúčenie poslalo Slovan do oslabenia, výsledok zachránil v závere Takáč

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Vzhľadom na priebeh zápasu musíme byť s remízou spokojní. Bolo to po heroickom výkone v defenzíve. Od 30. minúty sme hrali v desiatich, čo bolo náročné proti kvalitnému súperovi. Brankár Takáč sa predviedol vo výbornom svetle, podržal nás vo viacerých momentoch, hoci ten gól asi mohol chytiť. Súper bol na nás dobre pripravený. Po červenej karte sme museli bojovať a uhrať to takticky. Dobre sme bránili, hoci domáci mali šance. Brankár je na to, aby podržal a som rád, že mu to vyšlo. Za tohto stavu je remíza pre nás výhodná. Doma musíme zvíťaziť."

David Strelec, útočník Slovana: "Bol to veľmi náročný zápas, keďže sme od 30. minúty hrali oslabení. Napokon sme dosiahli výborný výsledok vzhľadom na to, že sme prehrávali a hrali oslabení. Myslím si, že môžeme byť spokojní. Vlado (Weiss ml., pozn.) to pred mojím gólom spravil fantasticky. Tentoraz sa to otočilo, on prihral mne a som rád, že sa aj mne podarilo presadiť sa. Do odvety je všetko otvorené."

Kenan Bajrič, obranca Slovana: "Bolo ťažké hrať tak dlho v oslabení. Zápas sme začali zle, no našťastie sme rýchlo vyrovnali. Od tej 30. minúty sme bojovali. Chceli sme udržať 1:1, keďže to bude dobrý výsledok pred odvetou. Boli sme dnes nervóznejší, vyplynuli z toho aj fauly aj karty. Tréner nám pred druhým polčasom povedal, aby sme sa nerozprávali s rozhodcami a nech bojujeme do konca o nerozhodný výsledok."