ONLINE: AC Nitra - FC Spartak Trnava dnes, Slovnaft Cup LIVE (2. kolo)

NITRA. Futbalisti AC Nitra a FC Spartak Trnava hrajú dnes zápas 2. kola Slovnaft Cupu.
Duel hostí futbalový štadión v Nitre.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: AC Nitra - FC Spartak Trnava (futbal, Slovnaft Cup, 2. kolo, výsledky, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2025/2026
27.08.2025 o 17:00
2. kolo
AC Nitra
0:0
(0:0)
20' minúta
Prebiehajúci
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Kišš – Ferenc, Stolárik.
Prenos
20
Blaži si vypýtal faul, lopta pre Nitru.
19
Hambálek rozohrá prvú štandardnú situáciu pre Nitru v tomto zápase.
18
Ďalší pokus Tomiča, loptu však netrafil vôbec ideálne a tak tá strela aj vyzerala.
17
Jureškin prihral Badolovi, ten to zobral na seba a pokúsil sa o zakončenie, jeho strela však bola veľmi nepresná.
16
Trnavčania pri lopte na útočnej polovici.
15
Prvá útočná snaha od Nitry, Lukácsov center však letel priamo do rukavíc Vasiľa.
14
Brankár domácich Ilizi hlási problém s loptou, bude ju potrebné vymeniť za inú.
13
Valko s faulom na Saba, lopta pre Spartak.
12
Pajer chcel vysunúť Hambáleka, lopta však zasiahla len obrancu Trnavy.
12
Badolov nepresný pas s cieľom nájsť Gonga. Odkop od brány Iliziho.
11
Po dlhšom čase sú pri lopte aj hráči Nitry, kombinujú na vlastnej polovici.
10
Plešivka sa nepríjemne zrazil s vlastným spoluhráčom a zostáva ležať na trávniku.
10
Gongovu centrovanú loptu zasiahol Tóth, ďalší rohový kop pre Spartak.
9
Tomič to vyskúšal na bránu, jeho strela bola však veľmi nepresná.
7
Hra je prerušená, na trávniku zostáva ležať Gong.
6
Trnava v jasnej dominancii na lopte už od úvodu zápasu.
5
Moistsrapishvili to zobral na seba. Lopta, ale mierila len vysoko nad bránu Iliziho.
4
Badolo si vypýtal faul, štandardka pre Spartak.
3
Nevydarený odkop Tótha znamená prvý rohový kop pre Trnavu.
2
Hra nám pokračuje, pri lopte hráči Spartaka.
1
Na trávniku zostal ležať Ujlaky, potrebuje lekárske ošetrenie.
1
O úvodný výkop zápasu sa postarali hráči Nitry.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
AC Nitra: Ilizi – Blaži, Plešivka, Tóth, Kotora, Lukács, Šimončič, Pajer, Valko, Hambálek, Paukner
Náhradníci: Nagy – Holčík, Urban, Primo, Mareček, Domasta, Mikula, Hipš, Osypenko
Tréner: Miloš Krško
FC Spartak Trnava: Vasiľ – Jureškin, Ujlaky, Gong, Kudlička, Karhan, Koštrna, Tomič, Moistsrapishvili, Sabo, Badolo
Náhradníci: Vantruba – Holík, Procházka, Skrbo, Azango, Kratochvíl, Mikovič, Taraduda, Ďuriš
Tréner: Michal Ščasný
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 2. kola Slovnaft Cupu medzi tímami AC Nitra a Spartak Trnava.
Nitra momentálne pôsobí v 5. slovenskej lige. V úvodnom kole Slovnaft Cupu zdolala v Horných Salibách tím FA Matúšova zem 5:1 a získala tak šancu doma privítať mužstvo z Niké ligy – Spartak Trnava. Minulý rok sa v Nitre predstavil bratislavský Slovan, ktorý vyhral 5:0.
Trnava je v tomto zápase pochopiteľne jednoznačným favoritom. Navyše je obhajcom víťazstva z minuloročného Slovnaft Cupu. V tejto súťaži sa jej v posledných rokoch nesmierne darí – z posledných štyroch sezón vyhrala až tri a v tej jednej, kde nezvíťazila, sa aspoň prebojovala do finále. Spartak navyše vedie aj tabuľku Niké ligy, kde je zatiaľ jediným stopercentným tímom. Jeho vypadnutie v Nitre by bolo obrovským prekvapením.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.