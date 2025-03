Niké Liga pomáha - Podporte boj proti rakovine prsníka

V nasledujúcom kole futbalovej Niké Ligy sa zameriavame na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Charitatívny projekt Niké Liga pomáha spúšťa jedinečnú iniciatívu, ktorá podporí projekt Amazonky – organizáciu, ktorá pomáha ženám v boji proti rakovine prsníka.

„Pred Vianocami sme rátali góly a zbierali darčeky. Tie najkrajšie sviatky v roku sme mohli aspoň trochu spríjemniť deťom v nemocniciach. Tentoraz bude kolo v znamení podpory našim ženám a hlavne tým, ktorých osud zasiahla krutá choroba. Som veľmi rád, že podporíme práve OZ Amazonky. Sú to výnimočné ženy, ktoré si prešli alebo prechádzajú rakovinou prsníka. A hoci to nemajú jednoduché, nadchli nás svojím nadšením, chuťou bojovať s touto zákernou chorobou,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Niké Roman Berger.

Ambasádormi sú brankári

V tematickom kole Niké ligy budú dôležité brankárske zákroky. Každý jeden totiž bude odmenený sumou 500 eur, ktorá poputuje z Fondu pre budúcnosť športu Niké. A keďže je v zápase v priemere 6-7 brankárskych zákrokov za zápas, spolu by sme tak mali venovať OZ Amazonky sumu približne 20 tisíc eur.

To nie je ale všetko. Brankári nastúpia v dresoch so symbolickou ružovou stužkou, tie pôjdu po skončení kola do dražby. Hráči budú mať na tvárach ružové šmuhy, ktoré budú symbolizovať spoločný boj s Amazonkami. K aktivitám sa pripájajú aj kluby Niké ligy.

„Zatiaľ čo brankári zvádzajú súboje so súperovými útočníkmi, Amazonky bojujú o svoje zdravie. Práve preto budú v prvom kole nadstavby brankárske zákroky prínosné aj mimo ihriska. Navyše, brankári, ktorí počas víkendu nastúpia na zápasy, následne venujú svoje dresy do dražby. Výťažok z nej takisto poputuje Amazonkám. Tieto dresy bude zdobiť symbolická ružová stužka a hráči Niké ligy prejavia spolupatričnosť aj tým, že na zápasy nastúpia s bojovnými ružovými šmuhami pod očami,“ povedal prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.