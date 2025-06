Počúvol hlas svojho srdca. Neymar predĺžil kontrakt s rodným Santosom

SAO PAULO. Brazílsky futbalista Neymar predĺžil kontrakt s FC Santos do 31. decembra 2025.

Do klubu, v ktorom vyrastal, sa vrátil vo februári po predčasnom ukončení spolupráce so saudskoarabským Al-Hilalom. S účastníkom MS klubov FIFA mal platnú zmluvu do 30. júna.