Napriek zraneniam sa skončiť nechystá. Neymar podpíše novú zmluvu

Brazílska futbalová superstar Neymar Júnior podpíše so Santosom novú zmluvu, tvrdí Fabrizio Romano aj brazílske periodikum O Globo.
Nový kontrakt bude platiť na ďalší rok do decembra 2026, čo znamená, že sa môže predstaviť aj na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. To však bude podmienené jeho výkonmi aj nomináciou trénera reprezentácie Carla Ancelottiho.
Klub aj hráč už dospeli k dohode a v najbližších hodinách by mali vydať oficiálne stanovisko.
Najdrahší futbalista histórie má za sebou operáciu ľavého kolena. Neymar sa podrobil zákroku dva týždne po tom, čo sa sebazaprením dohral brazílsku ligu a pomohol Santosu k udržaniu v súťaži.