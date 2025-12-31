Napriek zraneniam sa skončiť nechystá. Neymar podpíše novú zmluvu

Neymar v drese Santosu.
Neymar v drese Santosu. (Autor: X/ Neymar Jr)
Sportnet|31. dec 2025 o 22:54
ShareTweet0

Minulý týždeň absolvoval operáciu kolena.

Brazílska futbalová superstar Neymar Júnior podpíše so Santosom novú zmluvu, tvrdí Fabrizio Romano aj brazílske periodikum O Globo.

Nový kontrakt bude platiť na ďalší rok do decembra 2026, čo znamená, že sa môže predstaviť aj na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. To však bude podmienené jeho výkonmi aj nomináciou trénera reprezentácie Carla Ancelottiho.

Klub aj hráč už dospeli k dohode a v najbližších hodinách by mali vydať oficiálne stanovisko.

Najdrahší futbalista histórie má za sebou operáciu ľavého kolena. Neymar sa podrobil zákroku dva týždne po tom, čo sa sebazaprením dohral brazílsku ligu a pomohol Santosu k udržaniu v súťaži.

Ďalšie súťaže

Neymar v drese Santosu.
Neymar v drese Santosu.
Napriek zraneniam sa skončiť nechystá. Neymar podpíše novú zmluvu
st 22:54
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Napriek zraneniam sa skončiť nechystá. Neymar podpíše novú zmluvu