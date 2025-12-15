Nemci spoznali aj druhého súpera v príprave na šampionát. Úžasná príležitosť otestovať sa, tvrdí

Nemeckí futbaloví reprezentanti odohrajú počas marcovej prípravy na MS v USA, Kanade a Mexiku zápas proti Ghane. V pondelok to potvrdili predstavitelia oboch národných tímov.
Nemci sa najskôr 27. marca v Bazileji stretnú s domácim Švajčiarskom, duel s Ghanou sa odohrá o tri dni neskôr v Stuttgarte.
„Toto je pre nás úžasná príležitosť otestovať svoje schopnosti proti jednému z najlepších tímov na svete. Nemecko je dobrý tím a stretnutia v Stuttgarte sa už nevieme dočkať,“ uviedol tréner afrického tímu Otto Addo, ktorý sa narodil v Hamburgu.
Päťdesiatročný kouč nemecký futbal dobre pozná, v krajine strávil celú hráčsku kariéru. S Borussiou Dortmund získal v sezóne 2001/2002 majstrovský titul.
„Veľmi sa tešíme na zápas s Ottovým tímom. Ich silná prechodová hra nám môže dať ochutnávku toho, čo môžeme očakávať v zápase skupinovej fázy majstrovstiev sveta proti Pobrežiu Slonoviny,“ konštatoval tréner Nemecka Julian Nagelsmann podľa AP.
Generálkou na MS bude pre jeho zverencov duel s Fínskom, ktorý je na programe 31. mája. Na šampionát zamieria 2. júna letom z Frankfurtu do Chicaga.
Štvornásobní majstri sveta sa v základnej E-skupine postupne stretnú s Curacaom, Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom.