Nemci spoznali aj druhého súpera v príprave na šampionát. Úžasná príležitosť otestovať sa, tvrdí

Hráči Nemecka oslavujú gól v sieti Slovenska. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. dec 2025 o 12:04
Nemci sa najskôr 27. marca v Bazileji stretnú s domácim Švajčiarskom.

Nemeckí futbaloví reprezentanti odohrajú počas marcovej prípravy na MS v USA, Kanade a Mexiku zápas proti Ghane. V pondelok to potvrdili predstavitelia oboch národných tímov.

„Toto je pre nás úžasná príležitosť otestovať svoje schopnosti proti jednému z najlepších tímov na svete. Nemecko je dobrý tím a stretnutia v Stuttgarte sa už nevieme dočkať,“ uviedol tréner afrického tímu Otto Addo, ktorý sa narodil v Hamburgu.

Päťdesiatročný kouč nemecký futbal dobre pozná, v krajine strávil celú hráčsku kariéru. S Borussiou Dortmund získal v sezóne 2001/2002 majstrovský titul.

„Veľmi sa tešíme na zápas s Ottovým tímom. Ich silná prechodová hra nám môže dať ochutnávku toho, čo môžeme očakávať v zápase skupinovej fázy majstrovstiev sveta proti Pobrežiu Slonoviny,“ konštatoval tréner Nemecka Julian Nagelsmann podľa AP.

Generálkou na MS bude pre jeho zverencov duel s Fínskom, ktorý je na programe 31. mája. Na šampionát zamieria 2. júna letom z Frankfurtu do Chicaga.

Štvornásobní majstri sveta sa v základnej E-skupine postupne stretnú s Curacaom, Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom.

dnes 12:04
