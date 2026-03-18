Do jeho domu preniklo šesť ozbrojených mužov. Maročan prišiel o viaceré cennosti

Marocký futbalista Neil El Aynaoui z AS Rím sa stal v talianskej metropole terčom lúpežného prepadnutia.
Do jeho domu v utorok v skorých ranných hodinách preniklo šesť ozbrojených mužov a odnieslo si cennosti v hodnote približne 10.000 eur.
Lúpežníci prenikli do domu cez okno, následne zobudili El Aynaouiho, ohrozovali ho zbraňou a potom jeho, jeho matku, brata a ďalších dvoch členov rodiny zamkli v jednej z miestností.
Dvadsaťštyriročný stredopoliar informoval o incidente svoj klub a ten ho uvoľnil z tréningu pred štvrtkovým stretnutím Európskej ligy, v ktorom Rimania nastúpia v domácej osemfinálovej odvete proti Bologni. Prvý duel sa skončil remízou 1:1.
El Aynaoui rozšíril širokú paletu hráčov pôsobiacich v rímskych kluboch, ktorí sa stali v uplynulých rokoch obeťou lúpeže či krádeže.
Patria medzi nich Wesley, Mario Gila, Mario Vecino, Mattia Zaccagni, Toma Bašič, Chris Smalling, Phillipe Mexes a Christian Panucci. Informácie priniesol portál Football Italia.