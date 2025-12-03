Obert otvoril rozstrel gólom, no Cagliari končí. Neapol potreboval až desať penált

Adam Obert (vpravo) v zápase Neapol - Cagliari
Adam Obert (vpravo) v zápase Neapol - Cagliari (Autor: REUTERS)
TASR|3. dec 2025 o 21:02
Stanislav Lobotka za Neapol nenastúpil.

Taliansky pohár - osemfinále

Neapol - Cagliari 2:1 po pen. (1:1)

Góly: 38. Lucca – 67. Esposito

Slovenský futbalista Adam Obert odohral za Cagliari celé stretnutie osemfinále Talianskeho pohára proti Neapolu, no netešil sa z postupu.

Duel dospel po remíze 1:1 v riadnej hracej dobe do rozstrelu a v ňom bol úspešnejší klub spod Vezuvu 9:8. Slovenský obranca svoju jedenástku premenil.

Obert kopal z bieleho bodu ako úplne prvý, rozstrel sa napokon rozhodol až v desiatej sérii.

Stanislav Lobotka za Neapol nenastúpil, tréner Antonio Conte ho šetril na lavičke náhradníkov.

VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Cagliari

