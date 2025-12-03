Obert otvoril rozstrel gólom, no Cagliari končí. Neapol potreboval až desať penált

Taliansky pohár - osemfinále
Neapol - Cagliari 2:1 po pen. (1:1)
Góly: 38. Lucca – 67. Esposito
Slovenský futbalista Adam Obert odohral za Cagliari celé stretnutie osemfinále Talianskeho pohára proti Neapolu, no netešil sa z postupu.
Duel dospel po remíze 1:1 v riadnej hracej dobe do rozstrelu a v ňom bol úspešnejší klub spod Vezuvu 9:8. Slovenský obranca svoju jedenástku premenil.
Obert kopal z bieleho bodu ako úplne prvý, rozstrel sa napokon rozhodol až v desiatej sérii.
Stanislav Lobotka za Neapol nenastúpil, tréner Antonio Conte ho šetril na lavičke náhradníkov.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Cagliari