Titul v Lige majstrov bol málo. Hviezdu PSG prekvapivo nevyhlásili za športovca roka

Chviča Kvaracchelija.
Chviča Kvaracchelija. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. dec 2025 o 11:22
ShareTweet0

V ankete zvíťazili šermiar a džudistka.

V ankete Športovec roka v Gruzínsku prekvapivo za rok 2025 nezvíťazil futbalista Chviča Kvaracchelija.

Útočníka Paríža Saint-Germain považovali za favorita na zisk trofeje, no v ankete zvíťazili šermiar Sandro Bazadze a džudistka Eteri Lipartelianiová.

Kvaracchelija získal v roku 2025 titul s Neapolom i PSG, keďže z Talianska do Francúzska odišiel v januári.

S Parížanmi potom triumfoval v Lige majstrov i v domácej lige, získal aj Francúzsky pohár, Superpohár UEFA a Interkontinentálny pohár FIFA. Jeho tím sa navyše dostal do finále MS klubov, tam nestačil na londýnsku Chelseu.

Bazadze získal svoju prvú zlatú medailu na MS a Lipartelianiová sa stala prvou gruzínskou džudistkou, ktorá získala zlato na majstrovstvách sveta. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodol Gruzínsky olympijský výbor.

Reprezentácie

Chviča Kvaracchelija.
Chviča Kvaracchelija.
Titul v Lige majstrov bol málo. Hviezdu PSG prekvapivo nevyhlásili za športovca roka
dnes 11:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Titul v Lige majstrov bol málo. Hviezdu PSG prekvapivo nevyhlásili za športovca roka