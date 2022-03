Slovan začne nadstavbu v Žiline. Urobíme všetko pre obhajobu titulu, vraví Weiss

Líder súťaže a obhajca domáceho double ŠK Slovan Bratislava, ktorý vstúpi do nadstavby s osembodovým náskokom pred Spartakom Trnava, sa v nedeľu predstaví na pôde MŠK Žilina.

"Ideme ďalej, sme na tom prakticky rovnako ako pred zápasom na náskoku 8 bodov. S ním vstúpime do nadstavby a verím, že máme kvalitu, aby sme to zvládli. Chceme vyhrať každý zápas, no takisto je tu súper, ktorého treba rešpektovať. Cez víkend hráme v Žiline. Každý zápas bude mať náboj.