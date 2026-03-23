Moravčík a Mucha: Calzona musí mať šťastnú ruku, Kosovo je momentálne lepšie (podcast)

Slovenská futbalová reprezentácia má pred sebou boj o postup na najprestížnejšie futbalové podujatie planéty. Majstrovstvá sveta vo futbale, kde im v ceste stojí reprezentácia Kosova.
Bývalí slovenskí reprezentanti JÁN MUCHA a ĽUBOMÍR MORAVČÍK v Podcaste Futbalnet zhodnotili šance slovenských futbalistov v blížiacej sa baráži.
Ľubo, v roku 1990 ste si zahrali s Československom na svetovom šampionáte, kde, ste zdolali USA, Rakúsko či Kostariku, kde ste zaznamenali 2 asistencie. Ako si na tento turnaj spomínate?
Ľ.M.: Predchádzali tomu rôzne problémy. Mali sme v tíme hráčov, ktorí nehrali v kvalifikácii. Do reprezentácie prišli Knoflíček a Kubík. Mali sme silnú generáciu hráčov, ktorá sa opierala futbalistov Sparty Praha.
Prvým zápasom (výhra 5:1 nad USA) sa reprezentácia utužila a vytvorili sa perfektné vzťahy. Dosiahli sme tretí najlepší výsledok v histórii MS za éry Československa.
Ján, v roku 2010 ste sa zúčastnili na majstrovstvách sveta vo futbale po prvýkrát v ére samostatnosti. Absolvovali ste zápasy s Novým Zélandom, Paraguajom, Talianskom a Holandskom. Ako si na ne spomínate?
J.M.: Mám na to úžasné spomienky. Úspechy Československa boli veľké, pričom sa nám podarilo postúpiť so slovenskou reprezentáciou po prvýkrát v ére samostatnosti na svetový šampionát.
Malá krajina, ktorú nikto nepoznal. Zviditeľnili sme Slovensko po rozdelení. Na majstrovstvách sveta sa porovnávate často s inou kultúrou a úplne iným futbalom, aj to je na tom úžasné.
Čo očakávate od zápasu s Kosovom?
Ľ.M.: Naštudoval som si ich z posledných kvalifikačných zápasov a musím povedať, že majú veľmi silnú zostavu. Stred poľa majú zložený z hráčov z nemeckej Bundesligy a talianskej Serie A.
Myslím si, že Kosovo je momentálne o málo lepšie. Má možno viac možností na zloženie zostavy než my. Verím, že domácim prostredím sa šance vyrovnajú. Bude to päťdesiat na päťdesiat.
J.M.: Kosovo urobilo obrovský progres. Reprezentanti sa dostali do kvalitných líg. Ich hráči majú dokonca väčšiu trhovú hodnotu než naši. Tréner Calzona bude musieť mať šťastnú ruku pri skladaní zostavy. Viacero slovenských reprezentantov trápia zranenia.
Kde vidíte najväčší otáznik v slovenskom tíme?
Ľ.M.: Nebojím sa o obranu a už vôbec nie o brankára. Útok je viac-menej jasný, uvidíme, kto nastúpi na pravom krídle. Problém vidím v stredovej formácii. Treba ju vyskladať tak, aby v nej boli hráči, ktorí sú fyzicky a mentálne výborne pripravení.
Verím v Ondreja Dudu, ktorý je pre mňa kľúčový hráč. Ak by Stanislav Lobotka nebol fit, verím, že ho Patrik Hrošovský kvalitatívne zastúpi. Sú tam aj Matúš Bero, László Bénes či Tomáš Rigo. Verím, že tréner Calzona bude mať šťastnú ruku.
J.M.: Nie je pre mňa také dôležité, kto tam bude hrať, ale problém vidím skôr v tom, že nedokážeme odohrať dva kvalitné zápasy v rade.
To je veľký problém. Po výbornom výkone doma s Nemeckom v úvode kvalifikácie sme boli vonku nuloví. To ma trápi asi najviac.
V Slovenskom futbalovom zväze panuje napätá atmosféra pre viaceré kauzy. Môže to vplývať na hráčov?
J.M.: Nie, nemá prečo. Veľká väčšina z nich nežije na Slovensku. Samozrejme, vnímajú, čo sa deje, ale prídu sem bojovať za národ. Pre viacerých hráčov ide o poslednú šancu dostať sa na svetový šampionát.
Nebudú riešiť ani to, že im zväz nevyplatil nejaké financie za posledné obdobie. To, čo sa deje vo zväze, je smutné. Je to organizácia, ktorej dnes nikto neverí. Nefunguje tak, ako by mala. Ale hráči to neriešia.