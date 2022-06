Žilinčania odštartovali prípravu. Veľmi dobrá voľba súperov, hovorí nový tréner

V predchádzajúcom ročníku Fortuna ligy obsadil klub šiestu priečku a v semifinále play off o Európsku konferenčnú ligu nestačil na Trenčín.

"Celkovo je to veľmi dobrá voľba súperov, rozdielnych štýlov a ambícií. So všetkými českými klubmi ma niečo spája - všade pôsobia tréneri alebo funkcionári, s ktorými sa poznám, priatelím a v dvoch som aj s radosťou pracoval. Teším sa na to.

Myslím si, že až na Karvinú majú všetci vo svojich radoch reprezentantov, ktorí sa budú zapájať postupne. U nás ich je naozaj dostatok a vzhľadom k náročnému programu im určite predĺžime voľno a zindividualizujeme následný tréningový proces po príchode.

Každý správny reprezentant však musí mať schopnosť sa čo najrýchlejšie začleniť a ukázať maximum. Skúsenosti s týmto sú tu veľké, preto si s tým poradíme, aby sme mali hráčov zdravých, ´nažhavených´ a pripravených," povedal český kouč na oficiálnej stránke žilinského klubu.