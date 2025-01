Rusi ponúkali Žiline veľké milióny, vyrovnal by rekord. Strelec ho vyšachoval

Poliaka však už v úvode ročníka poslali na hosťovanie do rodnej krajiny, do klubu Zaglebie Lubin, ktorý ho neskôr z Dánska vykúpil.

Koncom januára mu však zavolali z Talianska, konkrétne z klubu Ascoli Calcio. „Povedal, že to chce skúsiť, že Serie B by mohla byť odrazovým mostíkom ďalej,” priznal športový manažér Žiliny Karol Belaník.

Karol Belaník, športový manažér Žiliny mu sľúbil, že v zime môže odísť. V 24 rokoch si chcel vyskúšať prvý angažmán za hranicami. No v zime neprichádzali ponuky, aké by si predstavoval.

Ďuriš nad ponukou dlho neváhal: „Zvíťazila túžba skúsiť niečo nové,” povedal. Do Talianska smeroval na polročné hosťovanie s následnou opciou na prestup.

Ascoli sa pred jeho príchodom nachádzalo na 16. mieste v Serie B. To by znamenalo dvojzápas v baráži o udržanie. Nakoniec sa klub prepadol do tretej najvyššej talianskej súťaže – Serie C.

Domov sa mu vrátiť nechcelo

„Nebola to skvelá sezóna,” zhodnotil pre Sportnet jeho prvé pôsobenie v zahraničí šéfredaktor portálu Cronache Picene Giuseppe Ercoli.