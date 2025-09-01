Žilina predstavila novú posilu. Do obrany prichádza talent z akadémie Juventusu

ŽILINA. Slovenský futbalový klub MŠK Žilina predstavil v pondelok novú posilu. Pod Dubeň prišiel 20-ročný rumunský mládežnícky reprezentant Andrei Florea.
So „šošonmi“ podpísal zmluvu do 30. júna 2028 a stal sa vôbec prvým Rumunom v histórii klubu.
Taliansky rodák strávil na Apeninskom polostrove takmer celú svoju kariéru, s výnimkou posledného hosťovania v Portugalsku v tíme Estoril do 23 rokov.
Ako uviedol žilinský klub na svojom webe, ide o všestranného stredopoliara, ktorý prichádza z akadémie Juventusu Turín na trvalý prestup.
„Od prvého momentu som tu stretol milých ľudí, či už trénerov alebo spoluhráčov, a cítim, že tím ťahá za jeden povraz. Prvé, čo som o Žiline počul, boli mená ako Škriniar a Hancko. To sú tie najžiarivejšie hviezdy, ktoré vyšli z MŠK, ale aj dôkaz, že kvalitní futbalisti vyrastajú tu, v Žiline.
Prichádzam sem s cieľom rozvíjať sa a vydať zo seba maximum, aby som bol platný pre tím. Áno, mal som viaceré možnosti, no práve spôsob, akým klub pracuje s mladými hráčmi, bol pre mňa rozhodujúci,“ uviedol Florea pre klubový web.
Do Žiliny prichádza mladý stredopoliar so skúsenosťami z akadémie veľkoklubu. „Bol to obrovský krok. Trénovať a hrávať v Juventuse, navyše aj v mládežníckej Lige majstrov, je skúsenosť, ktorá vás posunie futbalovo aj mentálne. Učil som sa profesionalite, disciplíne a tomu, že každý detail rozhoduje.
Navyše v Taliansku je veľmi podstatná taktika, takže som zvyknutý aj na túto stránku. Som typ stredopoliara, ktorý chce byť čo najviac pri lopte a podporovať tím v konštrukcii hry.
Mám vyváženú defenzívu i ofenzívu. Viem, že musím popracovať ešte na fyzickej, silovej stránke, a presne na tom chcem v Žiline pracovať,“ predstavila sa nová posila MŠK.
Florea už sledoval uplynulý zápas zverencov trénera Pavla Staňa, ktorí v Ružomberku remizovali 3:3. Po reprezentačnej prestávke ich 13. septembra čaká na domácej pôde šláger s bratislavským Slovanom.