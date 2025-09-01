Žilina predstavila novú posilu. Do obrany prichádza talent z akadémie Juventusu

Andrei Florea
Andrei Florea (Autor: mskzilina.sk)
TASR|1. sep 2025 o 15:44
ShareTweet0

V Taliansku strávil takmer celú svoju kariéru.

ŽILINA. Slovenský futbalový klub MŠK Žilina predstavil v pondelok novú posilu. Pod Dubeň prišiel 20-ročný rumunský mládežnícky reprezentant Andrei Florea.

So „šošonmi“ podpísal zmluvu do 30. júna 2028 a stal sa vôbec prvým Rumunom v histórii klubu.

Taliansky rodák strávil na Apeninskom polostrove takmer celú svoju kariéru, s výnimkou posledného hosťovania v Portugalsku v tíme Estoril do 23 rokov.

Ako uviedol žilinský klub na svojom webe, ide o všestranného stredopoliara, ktorý prichádza z akadémie Juventusu Turín na trvalý prestup.

„Od prvého momentu som tu stretol milých ľudí, či už trénerov alebo spoluhráčov, a cítim, že tím ťahá za jeden povraz. Prvé, čo som o Žiline počul, boli mená ako Škriniar a Hancko. To sú tie najžiarivejšie hviezdy, ktoré vyšli z MŠK, ale aj dôkaz, že kvalitní futbalisti vyrastajú tu, v Žiline.

Prichádzam sem s cieľom rozvíjať sa a vydať zo seba maximum, aby som bol platný pre tím. Áno, mal som viaceré možnosti, no práve spôsob, akým klub pracuje s mladými hráčmi, bol pre mňa rozhodujúci,“ uviedol Florea pre klubový web.

Facebook príspevok

Do Žiliny prichádza mladý stredopoliar so skúsenosťami z akadémie veľkoklubu. „Bol to obrovský krok. Trénovať a hrávať v Juventuse, navyše aj v mládežníckej Lige majstrov, je skúsenosť, ktorá vás posunie futbalovo aj mentálne. Učil som sa profesionalite, disciplíne a tomu, že každý detail rozhoduje.

Navyše v Taliansku je veľmi podstatná taktika, takže som zvyknutý aj na túto stránku. Som typ stredopoliara, ktorý chce byť čo najviac pri lopte a podporovať tím v konštrukcii hry.

Mám vyváženú defenzívu i ofenzívu. Viem, že musím popracovať ešte na fyzickej, silovej stránke, a presne na tom chcem v Žiline pracovať,“ predstavila sa nová posila MŠK.

Florea už sledoval uplynulý zápas zverencov trénera Pavla Staňa, ktorí v Ružomberku remizovali 3:3. Po reprezentačnej prestávke ich 13. septembra čaká na domácej pôde šláger s bratislavským Slovanom.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    David Strelec.
    David Strelec.
    Strelec je nadrahší, prekonal bývalého hráča DAC. Aké sú najdrahšie prestupy zo Slovenska?
    dnes 16:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Žilina predstavila novú posilu. Do obrany prichádza talent z akadémie Juventusu