Striedal v zápase proti Villarrealu. Mbappé prišiel na zraz s problémami, trápi ho členok

Kylian Mbappe v zápase proti Villarrealu.
Kylian Mbappe v zápase proti Villarrealu. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. okt 2025 o 17:24
ShareTweet0

Podľa Deschampsa však bude v poriadku.

PARÍŽ. Útočník Kylian Mbappe neprišiel úplne fit na zraz futbalistov Francúzska pred kvalifikačnými zápasmi o postup na MS proti Azerbajdžanu a Islandu.

Kapitána tímu trápia problémy s členkom na pravej nohe, podľa kouča Didiera Deschampsa však bude k dispozícii.

Mbappe utrpel zranenie na konci sobotného zápasu španielskej La Ligy, v ktorom skóroval a jeho Real Madrid zdolal Villarreal 3:1.

„Hovoril som s Kylianom, mal malý problém, ale nie je to vážne, inak by tu dnes nebol,“ vysvetlil Deschamps novinárom v tréningovom centre francúzskeho tímu Clairefontaine neďaleko Paríža. Mbappe sa tam ešte podrobí vyšetreniam.

„S lekárskym personálom si dáme čas na posúdenie situácie a potom uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.

Vyšetrenia čakajú aj obrancu Ibrahima Konateho z FC Liverpool, ktorý pre zranenie nedohral sobotný šláger Premier League na ihrisku Chelsea.

Francúzov čaká 10. októbra domáci zápas proti Azerbajdžanu a o tri dni neskôr sa predstavia na Islande.

Na čele D-skupiny sú so 6 bodmi po víťazstvách nad Ukrajinou 2:0 a Islandom 2:1.

Reprezentácie

Dominik Greif
Dominik Greif
Greif ostro zareagoval na vyjadrenia SFZ: Je to banálne a absurdné, nehodné reprezentácie
dnes 18:04|5
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Striedal v zápase proti Villarrealu. Mbappé prišiel na zraz s problémami, trápi ho členok