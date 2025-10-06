Striedal v zápase proti Villarrealu. Mbappé prišiel na zraz s problémami, trápi ho členok

PARÍŽ. Útočník Kylian Mbappe neprišiel úplne fit na zraz futbalistov Francúzska pred kvalifikačnými zápasmi o postup na MS proti Azerbajdžanu a Islandu.
Kapitána tímu trápia problémy s členkom na pravej nohe, podľa kouča Didiera Deschampsa však bude k dispozícii.
Mbappe utrpel zranenie na konci sobotného zápasu španielskej La Ligy, v ktorom skóroval a jeho Real Madrid zdolal Villarreal 3:1.
„Hovoril som s Kylianom, mal malý problém, ale nie je to vážne, inak by tu dnes nebol,“ vysvetlil Deschamps novinárom v tréningovom centre francúzskeho tímu Clairefontaine neďaleko Paríža. Mbappe sa tam ešte podrobí vyšetreniam.
„S lekárskym personálom si dáme čas na posúdenie situácie a potom uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
Vyšetrenia čakajú aj obrancu Ibrahima Konateho z FC Liverpool, ktorý pre zranenie nedohral sobotný šláger Premier League na ihrisku Chelsea.
Francúzov čaká 10. októbra domáci zápas proti Azerbajdžanu a o tri dni neskôr sa predstavia na Islande.
Na čele D-skupiny sú so 6 bodmi po víťazstvách nad Ukrajinou 2:0 a Islandom 2:1.