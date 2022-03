Baráž o MS 2022: Z Talianov srší sebavedomie, Portugalsko a Česko trápia výpadky

BRATISLAVA. Talianski fanúšikovia si nepripúšťajú, že by ich futbalová reprezentácia po MS 2018 chýbala aj na ďalšom svetovom šampionáte v Katare.

"Náš cieľ je vyhrať majstrovstvá sveta. Na to, aby sme sa o to mohli pokúsiť, potrebujeme vyhrať oba barážové zápasy. Nič viac netreba dodať," povedal rezolútne tréner Talianska Roberto Mancini.

V ďalšom semifinálovom súboji barážovej vetvy C Portugalci privítajú Turecko, pričom víťaz nastúpi 29. marca vo finále proti lepšiemu z dvojice Taliansko - Severné Macedónsko.

Portugalcov trápi maródka, z kádra im vypadli zranení stopéri Ruben Dias a Pepe, k dispozícii nebudú z rovnakého dôvodu ani brankár Anthony Lopes a stredopoliar Ruben Neves.

Trest za žlté karty si odpykávajú Joao Cancelo a Renato Sanches, ten je navyše aj zranený.

"Výpadkov je dosť veľa. Musíme ukázať vnútornú silu, čakajú nás dva rozhodujúce zápasy. Záver kvalifikácie nám nevyšiel, no verím, že sme ho už hodili za hlavu," povedal tréner Fernando Santos.

Česi bez Schicka

V rámci vetvy A sa uskutoční iba zápas Wales - Rakúsko. Duel Škótska s Ukrajinou presunula FIFA na júnový termín. Vo vetve B sa tiež uskutoční iba duel Švédsko - Česko.

Poľsko postúpilo do finále automaticky po tom, ako FIFA vylúčila "zbornú" z baráže.

Švédi sa na MS 2018 prebojovali do štvrťfinále, Česi na svetovom šampionáte štartovali naposledy v roku 2006.

Cestu do Štokholmu im prekazila porucha lietadla, namiesto utorka sa do švédskej metropoly presunula výprava z Prahy až o deň neskôr.

Hostí navyše trápia problémy so zložením obrannej formácie i to, kto nahradí v útoku zraneného Patrika Schicka.

"Verili sme, že Patrik bude k dispozícii. Pred týždňom začal trénovať, ale plnú záťaž absolvoval až teraz. Je to pre nás veľká strata," komentoval tréner Jaroslav Šilhavý s tým, že v prípade postupu do finále by uvažoval o jeho donominovaní.

Wales dúfa v Balea

Wales štartoval na MS v minulosti iba raz - v roku 1958. "Drakov" napĺňa optimizmom, že proti Rakúsku neprehrali v troch predošlých vzájomných zápasoch. Veľkou výhodou pre nich je, že sa budú môcť spoľahnúť na podporu svojho publika na cardiffskom City Stadium.

Domáci dúfajú, že nastúpia aj s kapitánom Garethom Baleom, ktorý pre problémy s chrbtom chýbal Realu Madrid v nedeľnom El Clasicu proti Barcelone.

"Cíti sa lepšie a všetci veríme, že nám pomôže. Sme hladní po úspechu, na MS sme hrali pred vyše 60 rokmi a to je poriadne dlhá doba. Chceme potešiť našich fanúšikov a postúpiť," uviedol kouč Walesu Rob Page.

V európskej baráži sa hrá o posledné tri miestenky na MS. Na šampionát už postúpilo desať víťazov kvalifikačných skupín - Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Belgicko, Chorvátsko, Španielsko, Srbsko, Anglicko, Švajčiarsko a Holandsko.