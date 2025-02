Rasistické komentáre ho vyšli draho. Mourinho dostal v Turecku tvrdý dištanc

K incidentu sa vyjadrilo aj vedenie Fenerbahce. "Vyjadrenie Josého Mourinha po zápase bolo úplne vytrhnuté z kontextu a zámerne skreslené. Radi by sme informovali verejnosť, že v súvislosti s týmto úbohým ohováraním, ktorého cieľom je presunúť súťaž mimo ihriska, pristúpime k právnym krokom," citovala z vyhlásenia Fenerbahce agentúra DPA.

Mourinha bránil aj viceprezident klubu Acun Ilicali: "José Mourinho iba popisoval emócie na lavičke súpera použitím slova opice, to je všetko. Keď poviem, že beháš ako zajac, neznamená to, že si zajac. Takže keď poviem, že skáčeš ako opica, neznamená to, že si opica."

Na začiatku tejto sezóny dostal Mourinho, ktorý prevzal Fenerbahce vlani v lete, trest na jeden zápas a pokutu vyše 18.000 eur za reakciu na víťazstvo 3:2 na pôde Trabzonsporu.

Portugalčan bol obvinený z "nešportového správania voči fanúšikom súperovho tímu" a "znehodnocovania hodnoty tureckého futbalu a pošpinenia nestrannosti rozhodcov" počas výbušného rozhovoru po zápase.