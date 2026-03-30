Senegal čaká na finálny verdikt. Šéf CAF bude rešpektovať akékoľvek rozhodnutie

Hráči Senegalu
Hráči Senegalu
TASR|30. mar 2026 o 10:20
Senegalu odobrali titul z tohtoročného Afrického pohára národov.

Prezident Africkej futbalovej konfederácie (CAF) Patrice Motsepe povedal, že bude rešpektovať akékoľvek rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) v prípade odvolania sa reprezentácie Senegalu po rozhodnutí odobrať krajine titul z tohtoročného Afrického pohára národov.

„Budem rešpektovať a implementovať rozhodnutie CAS. Môj osobný názor na túto vec je irelevantný,“ vyjadril sa Motsepe na stretnutí predstaviteľov CAF v Káhire.

Šesťdesiatštyriročný Juhoafričan zároveň potvrdil, že navštívi Senegal aj Maroko na zdôraznenie spoločnej práce pre rast afrického futbalu.

Senegal získal trofej pre víťaza APN po triumfe v kontroverznom finále nad Marokom 1:0 po predĺžení, pripomenula agentúra AFP.

CAF však dodatočne ustanovila Maroko za víťaza šampionátu. Senegalčania napriek tomu odohrali sobotňajší medzištátny duel proti Peru s dvoma hviezdami na drese, jednou za ich výhru na APN v roku 2022 a druhou za tohtoročné finále.

