Africký krídelník bude dlhšie chýbať Tottenhamu. Zatiaľ vsietil dva góly

Ghanský futbalový reprezentant Mohammed Kudus bude chýbať Tottenhamu Hotspur do apríla pre zranenie stehna. Africký krídelník sa zranil vo víkendovom dueli anglickej Premier League proti Sunderlandu (1:1), v ktorom odohral iba 19 minút.
„Kudusovo zranenie je vážnejšie, ako sme pôvodne predpokladali. Vráti sa na trávniky až po marcovom reprezentačnom asociačnom termíne, k dispozícii by mohol byť 11. apríla," uviedol pre bbc.com tréner Tottenhamu Thomas Frank. Kudus prišiel do Tottenhamu vlani v lete z West Hamu United a v drese Spurs zatiaľ vsietil dva góly.