Rusnák bol v penaltovom rozstrele presný. Seattle však vstúpil do play-off prehrou

TASR|28. okt 2025 o 08:35
Seattle neuspel na pôde Minnesoty.

ST. PAUL. Futbalisti Seattlu Sounders v zostave so slovenským stredopoliarom Albertom Rusnákom neuspeli v prvom zápase osemfinále play off zámorskej MLS.

Na pôde Minnesoty United prehrali 2:3 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 0:0.

Rusnák, ktorý odohral za hostí celý zápas, svoj pokus v rozstrele premenil, no jeho spoluhráči Alex Roldan, Cristian Roldan a Danny Leyva z bieleho bodu zlyhali.

Rozstrel tak vyhrala domáca Minnesota a ujala sa vedenia v sérii hranej na dva víťazné zápasy. Druhý súboj 1. kola play off MLS Cupu je na programe v utorok 4. novembra na ihrisku Sounders.

Úspešne vstúpili do play off hráči FC Cincinnati, ktorí zdolali Columbus Crew 1:0. Za domácich odohral celé stretnutie slovenský stredopoliar Samuel Gidi.

VIDEO: Zostrih zápasu Minnesota - Seattle

Pavúk play-off MLS

MLS

