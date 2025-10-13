Ako kapitánka doviedla Anglicko k európskemu titulu. Elitná futbalista dala zbohom reprezentácii

Millie Brightová.
Millie Brightová. (Autor: REUTERS)
Vo futbale sa každá krásna kapitola raz skončí, uviedla.

LONDÝN. Elitná anglická futbalistka Millie Brightová ukončila reprezentačnú kariéru.

V roku 2022 priviedla ako kapitánka svoj tím k zisku titulu majsteriek Európy.

Angličanky triumfovali na domácej pôde, o rok neskôr sa pod vedením Brightovej stali vicemajsterkami sveta.

„Ani v tých najdivokejších snoch som si nevedela predstaviť, že s anglickým družstvom dosiahnem počas uplynulej dekády také úspechy.

Bolo to niečo výnimočné a želala by som si, aby to trvalo večne. Vo futbale sa však každá krásna kapitola raz skončí," uviedla 32-ročná obrankyňa podľa DPA.

