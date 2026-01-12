Netradičný krok anglického klubu. Pre lepšiu výkonnosť hráčov angažoval trénera z ragby

Mike Anthony
Mike Anthony (Autor: X/BBC Sport Sussex)
TASR|12. jan 2026 o 14:12
Štrnásť rokov pracoval pri reprezentačnom tíme Nového Zélandu.

Anglický futbalový klub Brighton & Hove Albion FC sa rozhodol angažovať na post šéfa hráčskeho rozvoja a výkonnosti Mikea Anthonyho, ktorý 14 rokov pracoval pri reprezentačnom tíme Nového Zélandu v ragby.

„Jeho doterajší životopis hovorí sám za sebou, pracoval v najúspešnejších systémoch zameraných na výkonnosť. Mike má skvelú schopnosť vytvoriť prostredie, v ktorom sa darí tímom, trénerom a hráčom rásť.

Jeho znalosti nám pomôžu a tešíme sa, kedy s nami začne pracovať,“ citovala agentúra DPA stanovisko klubu.

