Takmer som zomrel. Jamajčan spomína na desivé momenty jeho autonehody

LONDÝN. Jamajský futbalista v službách West Hamu United Michail Antonio prezradil, že v decembri takmer zomrel, keď havaroval so svojím Ferrari.

Antonio si z nehody, ku ktorej došlo, keď sa vracal z tréningu a narazil do stromu, nič nepamätá. Jej vážnosť si uvedomil, až keď pred tromi týždňami uvidel zvyšky svojho auta na vrakovisku.

Všetci si mysleli, že ma vytiahla letecká záchranka, ale vrtuľník sa pre búrku nemohol odlepiť od zeme, takže ma odviezli do nemocnice," priblížil mrazivé okamihy 21-násobný reprezentant Jamajky.

"Je to zvláštne, pretože mi hovorili, že som sa prebudil a rozprával sa so všetkými - s políciou aj človekom, ktorý ma našiel. Nohu som mal úplne roztrieštenú, vytiahli ma a dali mi na ňu dlahu.

"Mal som z toho divný pocit v žalúdku. Uvedomil som si, ako blízko som bol k smrti. Videl som obrázky, ale naživo to bolo desaťkrát horšie. Auto bolo totálne na šrot. Bolo to pre mňa ťažké," priznal rodák z Londýna.

"Rozdrvil som si stehennú kosť na štyroch miestach. Do stehna mi vložili tyč, aby mi ho dali dokopy. Jeden chirurg povedal, že tri mesiace nemám zaťažovať nohu, čo je približne teraz - a vidíte, že chodím," povedal Antonio s tým, že sa noha bude hojiť šesť až 12 mesiacov.

Očakáva sa, že bude mimo hry do konca sezóny. "Na sto percent budem opäť hrať. Je to najväčšie zranenie, aké som mal, ale fakt, že som už dva až tri mesiace pred tým, kde by som mal byť, viem, že budem opäť hrať."

Vyzdvihol svoje mentálne nastavenie a to, že sa cíti mladší, ako je - má 34 rokov. Vo West Hame je od roku 2015.

Za ťažké momenty opísal ešte dve situácie - v prípade smrti by nebol pri svojich šiestich deťoch a to, že sa nemohol ukázať novému trénerovi Grahamovi Potterovi, ktorý vystriedal Julena Lopeteguiho.

"Bola to jedna z najťažších vecí. Nemôžem ukázať, čo dokážem a na konci sezóny sa mi skončí zmluva,“ doplnil Antonio podľa spomínaného webu.