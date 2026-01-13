Po Amorimovi prevezme United niekdajšia opora. V premiére ho čaká ligové derby

Futbalistov Manchestru United prevezme po odvolanom Rúbenovi Amorimovi ako dočasný tréner Michael Carrick.
Štyridsaťštyriročný kouč a niekdajšia opora United sa podľa britských médií už dohodol v klube na základných podmienkach zmluvy do konca sezóny. Jeho vymenovanie by malo byť oficiálne oznámené ešte v utorok.
V úlohe dočasného kouča čaká Carricka krst ohňom, jeho prvým zápasom na lavičke by totiž malo byť sobotňajšie ligové derby s Manchestrom City, ktorému v tabuľke patrí druhé miesto.
United sú naopak v kríze. V Premier League sú na siedmej priečke a strácajú 17 bodov na vedúci Arsenal. Z hry už sú v oboch domácich pohároch.
Bývalý stredopoliar Manchestru United sa svojmu niekdajšiemu klubu, v ktorom strávil 12 rokov hráčskej kariéry, vydal na pomoc už druhýkrát.
Ako dočasný tréner zaskočil už v roku 2021 po odvolaní Oleho Gunnara Solskjaera. Obaja teraz boli podľa britských médií kandidátmi na súčasnú záchranársku misiu.
Carrick má za sebou už aj jedno plnohodnotné pôsobenie vo funkcii hlavného kormidelníka. Na lavičku druholigového FC Middlesbrough sa prvýkrát posadil v októbri 2022 a skončil v júni 2025.
United rokovali tiež o návrate Solskjaera. Na lavičke skončil po 14 mesiacoch Portugalčan Ruben Amorim, dočasne ho nahradil Škót Darren Fletcher. Ten viedol mužstvo pri ligovej remíze 2:2 s FC Burnley a ManUtd počas jeho prítomnosti vypadli z FA Cupu po prehre nad Brightonom (1:2).
Vypadnutie z oboch domácich pohárových súťaží a absencia v pohárovej Európe znamená, že „červení diabli“ odohrajú v tomto ročníku iba 40 zápasov, čo je najnižší počet od sezóny 1914/15.