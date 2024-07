Skalica má do novej sezóny jasný cieľ. Chce sa predstaviť s viacerými novinkami

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica idú do novej sezóny Niké ligy s cieľom vylepšiť si postavenie oproti deviatemu miestu z uplynulého ročníka.

"Pre nás bude každé umiestnenie, ktoré bude lepšie ako tie doteraz, výborné. Je to také klišé, ale chceme ísť postupne od zápasu k zápasu, poctivo sa pripravovať na každého súpera a zachytiť hlavne začiatok sezóny. Vieme, aké je to dôležité.

Z tohto pohľadu to hodnotím veľmi pozitívne, zvyšok záleží na samotných hráčoch. V príprave sa javili veľmi dobre, ale vieme, že prípravné a ligové zápasy sú niečo iné.

"Dôležité bolo, že mohli byť s tímom prakticky celú prípravu. O týždeň neskôr prišli len Marek Fábry a Adam Kopas a na jej konci pribudol Lukáš Hroššo, ale v tom nevidím žiadny problém. Je to skúsený brankár.

Tréningové plochy boli výborne pripravené, stretli sme sa s kvalitnými súpermi, ktorí nás dostatočne preverili. Zápasov bolo o niečo viac, ale bolo to zámerné, pretože tie nám odhalia veci z tréningového procesu, ktorým sa venujeme.

"Postupne sa spoznávame, pretože som s ním predtým nemal nejaký veľký kontakt. Oslovil som ho, povedal som mu, aká je moja predstava. Zatiaľ naša spolupráca funguje, postupne dostáva úlohy, ktoré sa týkajú tréningového procesu.

Ako už bolo povedané, viacej sa venuje defenzíve, spoločne veľa komunikujeme. Som rád, že sa mi podarilo získať aj oponenta, ktorý má svoj pohľad na futbal."

Skalica chce v novom ročníku predvádzať nový systém hry, ktorý však tréner nechcel bližšie konkretizovať:

"Nerád by som prezrádzal naše taktické veci, ale sú tam nejaké zmeny. Dúfam, že sme to dobre vyskladali a veľmi záleží aj od hráčov, ktorých tu máme a ktorých sme si cez leto priviedli. Pevne verím, že to bude fungovať."

Atmosféru v hráčskej kabíne priblížil pred štartom novej sezóny kapitán Martin Nagy: "V kabíne je dobrá atmosféra.

Letná príprava bola pomerne dlhá, odohrali sme veľa prípravných zápasov a bolo aj veľmi teplo, čo nám hráčom príliš nevyhovuje, ale ako povedal tréner, príprava svoj účel splnila.

Noví hráči sa vyberajú aj na základe povahy a všetci z nich zapadli do kabíny dobre. Nechceme tam hráčov, ktorí si nejakým spôsobom ´ulietavajú´ a je na nás, aby sme si to ako kabína postrážili."