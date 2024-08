Ružomberok sa s trojgólovým mankom odmieta vzdať. Ešte nie je koniec, verí Chrien

Liptákom nevyšiel už úvod, keď inkasovali po presnom zásahu Goncala Gregoria. Kuriózny moment sa udial v 69. minúte, keď na štadióne v Abovjane vypadol elektrický prúd.

Viac ako 20-minútová vynútená prestávka zrejme viac pomohla domácim, ktorí pridali ešte dva góly. Noah, v ktorom pôsobí aj slovenský stredopoliar Martin Gamboš, má tak výrazne bližšie k premiérovej účasti v hlavnej fáze európskeho pohára.

"Na ten zápas sa nedá pozerať dobre, pretože všetky tie okolnosti, čo sa zišli nám neboli naklonené, ako aj celý náročný program po Splite. Prerušený let, čakanie, dve noci bez spánku, to by sa podpísalo na každom tíme, nielen na nás. Hneď zase odlet do Arménska, choroby, proste nás to skolilo.

Neboli sme v najlepšej kondícii, ale to je fakt. Treba sa s tým takto pobiť. Sme v polčase a stále si myslím, že máme šancu. Tentokrát sa ten zápas môže vyvíjať pre nás. Môže byť rovnako bláznivý, rovnako môžu padať také podobné góly. Sme v polčase a škoda, že nás to zastihlo v takej kondícii práve v tej najdôležitejšej časti,“ uviedol tréner Ondřej Smetana pre klubový web.