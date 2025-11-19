Jamajka nezískala priamy postup na MS, tréner rezignoval: Nesplnili sme cieľ

Momentka zo zápasu Jamajka - Curacao
Momentka zo zápasu Jamajka - Curacao (Autor: TASR/AP)
TASR|19. nov 2025 o 09:17
Ostrovný štát potreboval v poslednom zápase kvalifikácie zvíťaziť.

KINGSTON. Angličan Steve McClaren rezignoval na post hlavného trénera futbalistov Jamajky.

Šesťdesiatštyriročný kouč sa rozhodol pre tento krok po tom, čo sa mu s jeho tímom nepodarilo získať priamu miestenku na budúcoročné majstrovstvá sveta.

Jamajka potrebovala v záverečnom kvalifikačnom stretnutí nad Curacaom zvíťaziť, napokon sa však duel skončil bezgólovou remízou a rozdielom jedného bodu vyhral B-skupinu práve ich súper.

Na Jamajku tak čaká medzikontinentálna baráž o účasť na MS 2026.

„Dal som do tejto roboty a funkcie všetko. Viesť toto družstvo bola jedna z najvýznamnejších úloh v mojej kariére. Futbal je však záležitosťou výsledkov a my sme nesplnili náš cieľ, ktorým bolo postúpiť z tejto skupiny.

Úlohou lídra je vystúpiť, prevziať zodpovednosť a urobiť čo najlepšie rozhodnutie pre družstvo. Z tohto dôvodu som sa rozhodol odstúpiť z pozície hlavného trénera,“ citovala agentúra AFP stanovisko McClarena na pozápasovej tlačovej konferencii.

Budúcoročnej medzikontinentálnej baráže sa okrem Jamajky zúčastní Bolívia, Demokratická republika Kongo, Nová Kaledónia, Surinam a Irak.

