Jamajka nezískala priamy postup na MS, tréner rezignoval: Nesplnili sme cieľ

KINGSTON. Angličan Steve McClaren rezignoval na post hlavného trénera futbalistov Jamajky.
Šesťdesiatštyriročný kouč sa rozhodol pre tento krok po tom, čo sa mu s jeho tímom nepodarilo získať priamu miestenku na budúcoročné majstrovstvá sveta.
Jamajka potrebovala v záverečnom kvalifikačnom stretnutí nad Curacaom zvíťaziť, napokon sa však duel skončil bezgólovou remízou a rozdielom jedného bodu vyhral B-skupinu práve ich súper.
Na Jamajku tak čaká medzikontinentálna baráž o účasť na MS 2026.
„Dal som do tejto roboty a funkcie všetko. Viesť toto družstvo bola jedna z najvýznamnejších úloh v mojej kariére. Futbal je však záležitosťou výsledkov a my sme nesplnili náš cieľ, ktorým bolo postúpiť z tejto skupiny.
Úlohou lídra je vystúpiť, prevziať zodpovednosť a urobiť čo najlepšie rozhodnutie pre družstvo. Z tohto dôvodu som sa rozhodol odstúpiť z pozície hlavného trénera,“ citovala agentúra AFP stanovisko McClarena na pozápasovej tlačovej konferencii.
Budúcoročnej medzikontinentálnej baráže sa okrem Jamajky zúčastní Bolívia, Demokratická republika Kongo, Nová Kaledónia, Surinam a Irak.