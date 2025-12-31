Katastrofálna správa pre madridský Real. Mbappé si privodil zranenie kolena

Kylian Mbappé v zápase La Ligy.
Kylian Mbappé v zápase La Ligy. (Autor: TASR/AP)
ČTK|31. dec 2025 o 15:42
ShareTweet0

Mal by vynechať aj zápasy Španielskeho superpohára.

Hviezdny útočník Realu Madrid Kylian Mbappé má pred sebou niekoľkotýždňovú pauzu pre zranenie ľavého kolena.

Podľa informácií agentúry AFP si francúzsky futbalista natiahol postranný väz. Prvé odhady hovoria o najmenej tri týždne dlhej rekonvalescencii.

Jasne najlepší strelec španielskej ligy a kapitán francúzskej reprezentácie sa dnes podľa agentúrneho zdroja podrobil vyšetreniu magnetickou rezonanciou.

Odhadovaná doba liečby bude znamenať jeho absenciu v zostave Realu popri domácej lige tiež v turnaji Španielskeho superpohára v saudskoarabskej Džidde a zrejme aj v Ligy majstrov. Madridský klub už 20. januára privíta bývalý Mbappého tím AS Monako.

Podľa denníka L'Equipe sa Mbappé zranil na tréningu. Posledný tohtoročný zápas Realu odohral 20. decembra proti Seville v plnej dĺžke a strelil v ňom 18. ligový gól v sezóne.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Kylian Mbappé v zápase La Ligy.
    Kylian Mbappé v zápase La Ligy.
    Katastrofálna správa pre madridský Real. Mbappé si privodil zranenie kolena
    dnes 15:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Katastrofálna správa pre madridský Real. Mbappé si privodil zranenie kolena