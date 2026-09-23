Česi sa chystajú na súboj s legendou. Modrič je absolútny top, zhodli sa hráči

Českí futbalisti sa pred sobotňajšou premiérou pod novým trénerom, Španielom Santim Deniaom, tešia aj na ďalšie stretnutie so stredopoliarom Lukom Modričom.
Štyridsaťjedenročný kapitán Chorvátska pokračuje v reprezentačnej kariére aj po letných majstrovstvách sveta a svoj tím povedie do úvodného zápasu Ligy národov v pražskom Edene.
Česi aj vďaka súbojom s takýmito hviezdami hrajú futbal a na držiteľovi Zlatej lopty za rok 2018 oceňujú nielen individuálne umenie, ale aj fakt, že sa napriek pokročilejšiemu veku stále drží na najvyššej úrovni.
Zatiaľ čo ďalšie dve podobne staré legendy, Argentínčan Lionel Messi a Portugalčan Cristiano Ronaldo, už niekoľko rokov pôsobia na klubovej scéne mimo Európy, Modrič dokáže kombinovať reprezentačné zápasy s účinkovaním v elitnej súťaži.
Po odchode z Realu Madrid nastupuje od minulého leta za AC Miláno, kde navyše patrí medzi hlavné opory slávneho talianskeho klubu.
Lingr: Je to pre mňa česť
„Som rád, že si môžeme zahrať proti takému hráčovi. Je to pre mňa česť, bude však súperom, takže ho budeme chcieť zdolať.
Klobúk dole pred ním, že sa v toľkých rokoch drží na takej úrovni,“ uviedol ofenzívny stredopoliar Ondřej Lingr.
Jeden z nováčikov v reprezentačnom „áčku“ Roman Macek má k Modričovi o to bližšie, že aj on nastupuje v strede zálohy.
V sobotu by tak v Edene mohol na tvorivého rodáka zo Zadaru chvíľami naraziť priamo na ihrisku.
Je to top z topov posledných rokov
„Patrí medzi hráčov, ktorých na tejto pozícii sledujem. Aj keď si myslím, že typologicky je dosť odlišný odo mňa,“ poznamenal Macek s úsmevom.
„Je to top z topov posledných rokov. Klobúk dole pred tým, čo vo svojom veku už druhý rok ukazuje v Serii A. Myslím si, že to len podčiarkuje, aký je to futbalista, keď vyhral aj Zlatú loptu a ďalšie ocenenia.
Buďme radi, že sme v najlepšej skupine Ligy národov a že môžeme naraziť aj na takýchto hráčov. Aj kvôli tomu hráme futbal,“ doplnil dvadsaťdeväťročný sparťanský stredopoliar.
Český tím sa s Chorvátmi a Modričom stretol už dvakrát v minulom roku v kvalifikácii na majstrovstvá sveta.
Zatiaľ čo pred rokom v júni legendárny stredopoliar prispel gólom a asistenciou k vysokému domácemu víťazstvu 5:1 v Osijeku, v odvetnom zápase vonku v Edene sa pri bezgólovej remíze až tak nepresadil.
Je ohromný hráč
„Modrič je ohromný hráč, dokazoval to počas celej kariéry. Chlapci si to už proti nemu a Chorvátom tu vyskúšali, ja ešte nie.
Verím, že do toho pôjdeme s novou energiou, nabití a pripravení a že to dobre dopadne,“ poznamenal obranca Štěpán Chaloupek.
Modrič je s 202 reprezentačnými štartmi suverénnym rekordérom chorvátskej reprezentácie.
Za národný tím strelil 29 gólov a získal s ním striebro a bronz na majstrovstvách sveta v rokoch 2018 a 2022.
Je to celkovo dobré aj pre futbal
„To, že stále nastupuje, je celkovo dobré aj pre futbal a zároveň je to zaujímavý detail tohto zápasu.
Neviem, či sú moje informácie pravdivé, ale údajne sa uvažuje o tom, že by sa počas Ligy národov oficiálne rozlúčil s reprezentáciou.
Či to tak bude, to neviem,“ povedal asistent trénera Deniaa Radek Bejbl. Chorvátsky kouč Slaven Bilić však informácie o Modričovej reprezentačnej rozlúčke nepotvrdil.