Košice prvýkrát v sezóne neuspeli. Slovan im vrátil prehru vďaka gólu spoza bránky

Tomáš Marcinko
Tomáš Marcinko (Autor: Facebook / HC SLOVAN Bratislava﻿)
Sportnet, TASR|23. sep 2026 o 19:48
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Víťazný presný zásah dosiahol kapitán Tomáš Marcinko.

Tipsport liga - predohrávka 25. kola

HC Košice - HC Slovan Bratislava 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Góly: 25. Bíreš (Liščinský, Baláž), 33. Lamper (Havrila) - 18. Dmowski (Takáč), 32. Peterek (Dmowski, Takáč), 36. Marcinko, 58. Varga (Kašlík).

Rozhodovali: Štefik, Snášel - Tvrdoň, Pribula, vylúčení na 2 min.: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 5192

Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Bartoš, Šedivý, Dachnovskij, Deyl, Stančík - Lunter, Jellúš, Mikúš - Bíreš, Baláž, Liščinský - Lamper, Havrila, Rogoň - Panasenko, Eliaš, Kiss - Timko

Slovan: Junca - O'Connor, Beňo, Turan, Zeleňák, Bačik, Fabuš - Takáč, Peterek, Buček - Varga, Marcinko, Kašlík - Petriska, Solenský, Jasenec - Dmowski, Cedzo, Pecararo

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšej predohrávke 25. kola Tipsport ligy na ľade rivala z Košíc 4:2 a odplatili „oceliarom“ prehru z uplynulého zápasu.

O triumfe „belasých“ rozhodol v 36. minúte Tomáš Marcinko. Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste v tabuľke, domáci sú po prvej prehre v novom ročníku na tretej priečke.

Košičania začali stretnutie aktívnejšie, no z viacerých streleckých príležitostí Juncu neprekonali.

VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava

Na opačnej strane sa radovali hostia, keď po Takáčovom obkorčuľovaní bránky otvoril skóre Dmowski.

Domáci vyrovnali v 25. minúte, keď po vyhratom vhadzovaní vypálil Bíreš a jeho pokus tečoval do vlastnej siete Zeleňák.

Ďalšie vedenie Slovana zabezpečil po prečíslení Peterek, no hostia sa z neho tešili iba 30 sekúnd.

Po prihrávke Havrilu sa dostal k puku Lamper a ten presnou strelou vyrovnal. „Belasí“ v 36. minúte znova viedli, keď Marcinko vybojoval puk od Jurčáka, nahodil ho pred bránku a Deyl si ho zrazil do vlastnej svätyne.

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Tlak Košíc v tretej časti už ďalšie vyrovnanie nepriniesol a definitívu pridal do prázdnej bránky Varga.

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner HC Košice: „Bol to celkom dobrý hokej, hralo sa hore-dolu. Počas posledných dvoch zápasov vonku sme hrali zo zabezpečenej obrany, veľmi dobre defenzívne a konzistentne sme sa dostávali s pukom z nebezpečných priestorov. Dnes sme si povedali, že doma chceme hrať s trochu väčším pokojom a snažiť sa dostávať puky z nášho pásma pod kontrolou a zároveň si vytvoriť viac ofenzívnych šancí. V prvej tretine nám to išlo trochu pomaly, ale v druhej sa to výrazne zlepšilo. Schopnosť vyvážať puky pod kontrolou viedla k väčšiemu času v útočnom pásme a k najlepšiemu forčekingu v sezóne. Potom to bol zápas 50 na 50. Pri treťom góle sme mali trochu smoly, ale celkovo náš tím chválim za snahu a za vyrovnané štyri formácie.“

Tomáš Surový, asistent trénera HC Slovan Bratislava: „Prišli sme si sem vziať späť to, čo sme im požičali. Aj keď to nie je play off, zápasy išli po sebe, takže sme prehru chceli vrátiť. Prišli sme hrať umný hokej na ihrisko súpera. Odohrať taktický zápas a pokryť stredné pásmo. Dnes nám to vyšlo, zápas sme vyhrali a vzali sme si triumf z nedele späť.“

Patrik Jurčák, brankár HC Košice: „Bola to defenzívna partia. Prišlo mi, že každý trochu vyčkával. Diváci videli dobrý hokej a aj z našej strany to bolo dobré. Dodržiavali sme systém a to, čo chceme hrať. Prehrali sme, mrzí to, ale to, čo sme chceli robiť, sme robili. Môžeme na tom ďalej stavať aj do ďalších zápasov.“

Tomáš Marcinko, autor rozhodujúceho gólu a útočník HC Slovan Bratislava: „Sme radi, aj keď to víťazstvo sme si museli odpracovať. Oni majú trošku obmenený tím, ale hrajú istým spôsobom. Hrajú jednoducho, účelne, vyhadzujú puky a z toho si tvoria šance. Aj dnes nám párkrát zavarili, na to si musíme dať pozor a byť lepší na puku. Snažili sme sa to tlačiť viac do bránky ako v uplynulom zápase. Sme radi za tieto body.“

Tabuľka Tipsport ligy

ONLINE PRENOS: HC Košice - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 25. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
23.09.2026 o 17:30
25. kolo
Košice
2:4
(0:1, 2:2, 0:1)
60' minúta
Ukončený
Slovan Bratislava
Prehľad
Góly a asistencie: 25. Bíreš (Liščinský, J. Baláž), 33. Lamper (Havrila) – 18. Dmowski (Takáč), 32. Peterek (Dmowski, Takáč), 36. T. Marcinko, 58. R. Varga (Kašlík). Rozhodca: Štefik, Snášel ml. – Tvrdoň, Pribula.
Prenos
HC Košice – HC Slovan Bratislava 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Góly a asistencie: 25. Bíreš (Liščinský, J. Baláž), 33. Lamper (Havrila) – 18. Dmowski (Takáč), 32. Peterek (Dmowski, Takáč), 36. T. Marcinko, 58. R. Varga (Kašlík). Rozhodca: Štefik, Snášel ml. – Tvrdoň, Pribula. Vylúčenie: 2:2. Využitie: 0:1. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:4.
Slovanisti si vzali späť požičané a po prehre na domácom ľade zvíťazili v Steel Aréne nad Košičanmi 4:2. V tretej tretine sa vôbec nevylučovalo a štvrtý gól hostí padol pred koncom stretnutia, keď sa do prázdnej brány trafil Varga. Oceliari prehrali svoj prvý zápas v tejto sezóne. Z mojej strany je to na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok večera.
Koniec zápasu.
59:20
Pecararo mohol tiež skórovať, ale Rosandič mu zblokoval pokus.
58:00
Posledné dve minúty tretej tretiny.
57:49
goalSlovan Bratislava dal gól! Košičania odvolali brankára, hostia získali puk a mierili do pásma. Do prázdnej brány sa gólovo presadil RÓBERT VARGA.
Asistencia: Kašlík.
57:31
Slovanu sa odpískal icing. Oddychový čas Košíc.
56:56
Rosandič nezachytil prihrávku a domáci sa nedostali do útočného pásma.
55:20
Lamper ostal ležať pred bránou Slovana. Po chvíli odkorčuľoval na striedačku.
55:13
Dnešné stretnutie sleduje 5192 divákov.
55:08
Reklamná prestávka.
54:10
Snaha oceliarov niečo vymyslieť v útočnom pásme, ale belasí to ustáli.
52:26
Posunutá domáca brána. Hra je prerušená.
52:06
Spoza obrancu to skúsil Lamper, ale neprestrelil ho.
50:23
Do útočného pásma prešiel Takáč, ale jeho finálna prihrávka nikoho nenašla.
49:19
Ani na dvakrát Dmowski neprekonal Jurčáka. Nasleduje reklamná prestávka.
48:13
Šedivý nastrelil len protihráča.
47:30
Tretia tretina je v znamení zakázaných uvoľnení. Buly pred Jurčákom.
46:08
Jurčák musel zakročiť voči Cedzovi.
44:47
Oceliari sa usadili v útočnom pásme, ale veľa toho nevymysleli.
43:58
Ďalšie zakázané uvoľnenie belasých.
43:21
Od modrej vystrelil Rosandič a Junca puk pokryl.
43:16
Icing aj na strane hostí.
42:54
Mikúš sa dostal z ničoho nič do zakončenia, ale Junca bol pozorný.
42:18
Puk skončil na ochrannej sieti.
41:45
Zakázané uvoľnenie na domácej strane.
40:18
Hostia v plnom počte.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Aj po štyridsiatich minútach vedie Slovan nad Košicami, tentokrát 3:2. Za domácich sa presadili Bíreš a Lamper, za hostí Peterek s Marcinkom. Tretia tretina sa začne približne o 19:19 a Košičania budú dohrávať presilovú hru.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:08
Ofsajd hráčov Slovana v oslabení.
39:00
Posledná minúta druhej tretiny.
38:34
importantJuncov dôležitý zákrok, keď chytil puk do lapačky po Mikúšovej strele z prvej!
38:18
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Ján Petriska – 2 min., nedovolené bránenie.
37:23
Domáci v plnom počte.
37:06
Košičania sa úspešne bránia.
36:02
Domáci vyhadzujú puk cez všetky čiary.
35:23
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Michal Liščinský – 2 min., nedovolené bránenie.
35:20
goalSlovan Bratislava dal gól! Chyba brankára Jurčáka, ktorý išiel po puk za bránu, lenže TOMÁŠ MARCINKO mu ho zobral a následne ho poslal pred bránu, kde sa poodrážal od domácich hráčov do brány!
Bez asistencie.
34:26
importantCedzo sa snažil pretlačiť puk za Jurčáka, ale domáci gólman bol úspešnejší!
32:04
goalKošice dali gól! Oceliari rýchlo vyrovnávajú! Havrilovi vyšla prihrávka naslepo, keď puk dostal PATRIK LAMPER a vymietol pavučinu v pravom hornom rohu Juncovej brány!
Asistencia: Havrila.
31:34
goalSlovan Bratislava dal gól! Tentoraz to Slovanu v prečíslení vyšlo! Dmowski prihral na pravé krídlo JONÁŠOVI PETEREKOVI, ktorý prekonal Jurčáka ponad betón.
Asistencie: Dmowski, Takáč.
31:10
Košičania otočili hru. Junca ju prerušil zákrokom po strele Timka. Nasleduje reklamná prestávka.
29:49
Pod tlakom sú teraz oceliari. Dopustili sa zakázaného uvoľnenia.
28:25
importantPrečíslenie belasých po prepadnutí domácich, ale Dmowski neprekonal Jurčáka, pretože mu vôbec nesadla strela!
28:13
Jellúšova strela z pravej strany nenarobila problémy Juncovi.
26:45
Šedivý umne prihral pred bránu Balážovi, ale tomu sa nepodarilo skórovať cez Juncove betóny.
26:14
Puk je medzi divákmi na tribúne. Nasleduje reklamná prestávka.
25:21
Strelu od modrej úspešne zvládol brankár Jurčák.
25:16
Košické zakázané uvoľnenie.
24:11
goalKošice dali gól! Domáci vyhrali buly, k puku sa dostal ANDREJ BÍREŠ, ktorý vystrelil a puk sa ešte nešťastne odrazil od Zeleňáka, čím trochu zmenil smer a skončil v bráne.
Asistencie: Liščinský, Baláž.
24:08
Hybridný icing Slovanistom nevyšiel.
23:41
Z uhla strieľal Buček a Jurčák skryl puk pod lapačku.
23:28
Košičania tlačia a belasým sa píska opäť icing.
21:47
Zakázané uvoľnenie hostí.
21:37
Junca sa postaral o puk po ďalšej strele od Bíreša.
21:29
Bíreš trafil puk len do bočnej siete.
20:33
Dobré napádanie predviedol Peterek.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Zápas medzi Košicami a Slovanom je zatiaľ vyrovnaný. V 18. minúte padol aj prvý gól, o ktorý sa postaral Dmowski. Slovan vedie na ľade oceliarov 1:0. Druhá tretina sa začne približne o 18:23.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:00
Posledná minúta prvej tretiny.
18:29
Icing košických oceliarov.
17:57
goalSlovan Bratislava dal gól! Skóre stretnutia otvárajú hostia! Takáč poslal puk spoza brány pred Jurčáka a našiel si ho RYAN DMOWSKI, ktorý domáceho gólmana prekonal.
Asistencia: Takáč.
17:42
Varga mal ďalšiu príležitosť na gól, ale ani tentoraz neuspel.
16:46
Po Jellúšovej strele vyrazil Junca puk pravým betónom.
16:43
Puk skončil na striedačke Slovana.
16:27
Reklamná prestávka.
15:50
Petriskovu prihrávku vystihol Panasenko.
15:20
Slovanisti zavreli domácich v pásme.
14:38
Od modrej strieľal Bačik, ale puk bol zblokovaný medzi kruhmi.
13:25
importantParádny zákrok Jurčáka, ktorý vychytal Vargov bekhend! Nasleduje reklamná prestávka.
12:10
Menšie zaváhanie domácich, ale hostia z toho nevyťažili.
11:19
Zakázané uvoľnenie hostí.
10:49
Domáci v plnom počte.
10:46
Takáč skúsil strelu, ale puk neprešiel na bránu.
09:34
Úspešný blok od hráčov Košíc a ich následné oslobodenie sa.
09:10
Medzi kruhy dostal prihrávku Varga, ale puk letel vzduchom a netrafil ho.
08:53
Oceliari sa oslobodili hneď po vhadzovaní.
08:49
Vylúčenie v tíme HC Košice:
Juraj Eliaš – 2 min., hákovanie.
07:35
Bučekov pokus skončil na ochrannej sieti. Nasleduje reklamná prestávka.
06:44
Domáce zakázané uvoľnenie.
06:30
Havrila zostal ležať na ľade. Pravdepodobne ho trafil puk do tváre.
06:21
Icing na strane belasých.
06:06
Rogoň strieľal zľava a Junca vyrazil puk betónom.
05:56
Hostia v plnom počte.
05:27
Hostia vyhodili puk cez všetky čiary.
05:01
Junca si poradil aj so strelou Lampera z pravého kruhu.
04:51
Rosandič nabil Bírešovi, ktorý napálil puk priamo do Juncu.
04:07
Slovanisti zaútočili v oslabení. Pecararo vyslal sľubnú strelu.
03:56
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Oliver Turan – 2 min., podrazenie.
03:28
Panasenko mieril vpred, ale nevyšla mu kľučka.
03:05
Hostia vybojovali puk za košickou bránou.
02:22
Zakázané uvoľnenie Košíc.
02:17
Cedzova strela neprešla cez Baláža.
01:59
Postavenie mimo hry na strane Slovana.
01:36
Puk sa dostal k Rogoňovi, ale jeho pokus bol zblokovaný.
00:43
Mikúš prihral Šedivému, ale ten nevystrelil.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:

HC Košice: Jurčák (Riečický) – Bučko, Rosandić (A), Bartoš, Šedivý (A), Dakhnovsky, Deyl, Timko, Stančík – M. Lunter, Jellúš, Mikúš (C) – Bíreš, J. Baláž, Liščinský – Lamper, Havrila, Rogoň – Panasenko, Eliaš, Kiss.
Tréner: Dan Ceman

HC Slovan Bratislava: Junca (Andrisík) – O'Connor, Beňo, Turan, Zeleňák, Bačik, Fabuš – Takáč (A), Peterek, Buček – R. Varga, T. Marcinko (C), Kašlík – Petriska (A), Solenský, Jasenec – Dmowski, Cedzo, Pecararo.
Tréner: Bradley Tapper

Rozhodca: Štefik, Snášel ml. – Tvrdoň, Pribula.
Pekný podvečer želám všetkým fanúšikom slovenského hokeja! HC Košice privítajú v predohrávke 25. kola Tipsport ligy na domácom ľade HC Slovan Bratislava. Oba tímy sa pritom stretnú už po troch dňoch. V nedeľňajšom vzájomnom súboji v Bratislave sa z víťazstva 4:3 tešili Košičania.

HC Košice: Po troch odohratých kolách Oceliari ešte neokúsili chuť prehry. Na svojom konte majú osem bodov a v tabuľke im patrí druhé miesto. Najproduktívnejším hráčom tímu je obranca Mislav Rosandič, ktorý nazbieral päť bodov za jeden gól a štyri asistencie.

HC Slovan Bratislava: Slovan má ideálnu príležitosť na odvetu a pokus získať späť stratené body. Belasí doteraz nazbierali šesť bodov a v tabuľke im patrí piate miesto. Celkovú produktivitu vedie Liam Pecararo s dvoma gólmi a piatimi asistenciami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tipsport liga

Tomáš Marcinko
Tomáš Marcinko
Košice prvýkrát v sezóne neuspeli. Slovan im vrátil prehru vďaka gólu spoza bránky
st 19:482
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