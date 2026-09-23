Košice prvýkrát v sezóne neuspeli. Slovan im vrátil prehru vďaka gólu spoza bránky

Tipsport liga - predohrávka 25. kola
HC Košice - HC Slovan Bratislava 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Góly: 25. Bíreš (Liščinský, Baláž), 33. Lamper (Havrila) - 18. Dmowski (Takáč), 32. Peterek (Dmowski, Takáč), 36. Marcinko, 58. Varga (Kašlík).
Rozhodovali: Štefik, Snášel - Tvrdoň, Pribula, vylúčení na 2 min.: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 5192
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Bartoš, Šedivý, Dachnovskij, Deyl, Stančík - Lunter, Jellúš, Mikúš - Bíreš, Baláž, Liščinský - Lamper, Havrila, Rogoň - Panasenko, Eliaš, Kiss - Timko
Slovan: Junca - O'Connor, Beňo, Turan, Zeleňák, Bačik, Fabuš - Takáč, Peterek, Buček - Varga, Marcinko, Kašlík - Petriska, Solenský, Jasenec - Dmowski, Cedzo, Pecararo
Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšej predohrávke 25. kola Tipsport ligy na ľade rivala z Košíc 4:2 a odplatili „oceliarom“ prehru z uplynulého zápasu.
O triumfe „belasých“ rozhodol v 36. minúte Tomáš Marcinko. Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste v tabuľke, domáci sú po prvej prehre v novom ročníku na tretej priečke.
Košičania začali stretnutie aktívnejšie, no z viacerých streleckých príležitostí Juncu neprekonali.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava
Na opačnej strane sa radovali hostia, keď po Takáčovom obkorčuľovaní bránky otvoril skóre Dmowski.
Domáci vyrovnali v 25. minúte, keď po vyhratom vhadzovaní vypálil Bíreš a jeho pokus tečoval do vlastnej siete Zeleňák.
Ďalšie vedenie Slovana zabezpečil po prečíslení Peterek, no hostia sa z neho tešili iba 30 sekúnd.
Po prihrávke Havrilu sa dostal k puku Lamper a ten presnou strelou vyrovnal. „Belasí“ v 36. minúte znova viedli, keď Marcinko vybojoval puk od Jurčáka, nahodil ho pred bránku a Deyl si ho zrazil do vlastnej svätyne.
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Tlak Košíc v tretej časti už ďalšie vyrovnanie nepriniesol a definitívu pridal do prázdnej bránky Varga.
Hlasy po zápase
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Bol to celkom dobrý hokej, hralo sa hore-dolu. Počas posledných dvoch zápasov vonku sme hrali zo zabezpečenej obrany, veľmi dobre defenzívne a konzistentne sme sa dostávali s pukom z nebezpečných priestorov. Dnes sme si povedali, že doma chceme hrať s trochu väčším pokojom a snažiť sa dostávať puky z nášho pásma pod kontrolou a zároveň si vytvoriť viac ofenzívnych šancí. V prvej tretine nám to išlo trochu pomaly, ale v druhej sa to výrazne zlepšilo. Schopnosť vyvážať puky pod kontrolou viedla k väčšiemu času v útočnom pásme a k najlepšiemu forčekingu v sezóne. Potom to bol zápas 50 na 50. Pri treťom góle sme mali trochu smoly, ale celkovo náš tím chválim za snahu a za vyrovnané štyri formácie.“
Tomáš Surový, asistent trénera HC Slovan Bratislava: „Prišli sme si sem vziať späť to, čo sme im požičali. Aj keď to nie je play off, zápasy išli po sebe, takže sme prehru chceli vrátiť. Prišli sme hrať umný hokej na ihrisko súpera. Odohrať taktický zápas a pokryť stredné pásmo. Dnes nám to vyšlo, zápas sme vyhrali a vzali sme si triumf z nedele späť.“
Patrik Jurčák, brankár HC Košice: „Bola to defenzívna partia. Prišlo mi, že každý trochu vyčkával. Diváci videli dobrý hokej a aj z našej strany to bolo dobré. Dodržiavali sme systém a to, čo chceme hrať. Prehrali sme, mrzí to, ale to, čo sme chceli robiť, sme robili. Môžeme na tom ďalej stavať aj do ďalších zápasov.“
Tomáš Marcinko, autor rozhodujúceho gólu a útočník HC Slovan Bratislava: „Sme radi, aj keď to víťazstvo sme si museli odpracovať. Oni majú trošku obmenený tím, ale hrajú istým spôsobom. Hrajú jednoducho, účelne, vyhadzujú puky a z toho si tvoria šance. Aj dnes nám párkrát zavarili, na to si musíme dať pozor a byť lepší na puku. Snažili sme sa to tlačiť viac do bránky ako v uplynulom zápase. Sme radi za tieto body.“
Tabuľka Tipsport ligy
ONLINE PRENOS: HC Košice - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 25. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Góly a asistencie: 25. Bíreš (Liščinský, J. Baláž), 33. Lamper (Havrila) – 18. Dmowski (Takáč), 32. Peterek (Dmowski, Takáč), 36. T. Marcinko, 58. R. Varga (Kašlík). Rozhodca: Štefik, Snášel ml. – Tvrdoň, Pribula. Vylúčenie: 2:2. Využitie: 0:1. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:4.
Asistencia: Kašlík.
Ján Petriska – 2 min., nedovolené bránenie.
Michal Liščinský – 2 min., nedovolené bránenie.
Bez asistencie.
Asistencia: Havrila.
Asistencie: Dmowski, Takáč.
Asistencie: Liščinský, Baláž.
Asistencia: Takáč.
Juraj Eliaš – 2 min., hákovanie.
Oliver Turan – 2 min., podrazenie.
HC Košice: Jurčák (Riečický) – Bučko, Rosandić (A), Bartoš, Šedivý (A), Dakhnovsky, Deyl, Timko, Stančík – M. Lunter, Jellúš, Mikúš (C) – Bíreš, J. Baláž, Liščinský – Lamper, Havrila, Rogoň – Panasenko, Eliaš, Kiss.
Tréner: Dan Ceman
HC Slovan Bratislava: Junca (Andrisík) – O'Connor, Beňo, Turan, Zeleňák, Bačik, Fabuš – Takáč (A), Peterek, Buček – R. Varga, T. Marcinko (C), Kašlík – Petriska (A), Solenský, Jasenec – Dmowski, Cedzo, Pecararo.
Tréner: Bradley Tapper
Rozhodca: Štefik, Snášel ml. – Tvrdoň, Pribula.
HC Košice: Po troch odohratých kolách Oceliari ešte neokúsili chuť prehry. Na svojom konte majú osem bodov a v tabuľke im patrí druhé miesto. Najproduktívnejším hráčom tímu je obranca Mislav Rosandič, ktorý nazbieral päť bodov za jeden gól a štyri asistencie.
HC Slovan Bratislava: Slovan má ideálnu príležitosť na odvetu a pokus získať späť stratené body. Belasí doteraz nazbierali šesť bodov a v tabuľke im patrí piate miesto. Celkovú produktivitu vedie Liam Pecararo s dvoma gólmi a piatimi asistenciami.