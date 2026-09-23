Zlá správa z NHL. Adam Sýkora pre zranenie vynechá polovicu sezóny

Slovenský hokejista Adam Sýkora bude pre zranenie v dolnej časti tela pauzovať štyri až päť mesiacov. Informoval o tom zámorský novinár Vincent Z. Mercogliano na sociálnej sieti X.
Dvadsaťdvaročný útočník sa zranil v pondelkovom prípravnom zápase proti New Jersey Devils.
Vo svojom štvrtom striedaní v úvodnej tretine inkasoval v rohu vlastného obranného pásma tvrdý hit od obrancu Mikaela Diottea. Po kontakte nešťastne dopadol a problémy mal s pravou nohou.
Z ľadu mu museli pomáhať spoluhráči a do zápasu sa už nevrátil. Dovtedy odohral iba 2 minúty a 49 sekúnd.
VIDEO: Súboj, pri ktorom sa Adam Sýkora zranil
Pre Sýkoru ide o nepríjemnú správu pred začiatkom sezóny. Počas minulého ročníka debutoval v NHL a za Rangers odohral 11 zápasov, v ktorých strelil tri góly a pridal jednu asistenciu.
Väčšinu sezóny strávil na farme v Hartforde v AHL, kde v 62 dueloch nazbieral 29 bodov za 12 gólov a 17 asistencií.
Ak sa naplní avizovaná dĺžka absencie, do zápasového diania by sa mohol vrátiť najskôr v januári, prípadne vo februári.