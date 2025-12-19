Poľský klub nevyužil opciu na nákup slovenského hráča. Kmeť sa vracia do USA

V Górniku hosťoval z juniorského tímu Minnesoty.

Slovenský futbalista Matúš Kmeť končí v poľskom Gornik Zabrze, oznámil to aktuálne druhý tím v Ekstraklase na svojej webovej stránke.

Dvadsaťpäťročný záložník pochádzajúci z Ružomberka prišiel do Górnika na hosťovanie z americkej juniorky Minnesoty začiatkom februára s platnosťou do decembra 2025.

Zmluva medzi klubmi obsahovala opciu na prestup hráča, no Górnik sa rozhodol ju nevyužiť.

V trikolórových farbách odohral Slovák celkovo 24 zápasov. Strelil jeden gól a na tri ďalšie prihral.

Za zmienku tiež stojí, že počas pôsobenia v Górniku Kmeť debutoval v slovenskej reprezentácii. Nastúpil v prípravnom zápase proti Izraelu (10. júna 2025).

