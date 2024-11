Slováci sú blízko k vyrovnaniu streleckého rekordu. Dúbravka: Uberáme sa správnym smerom

Po prehre v Štokholme si Slováci o postup do "béčka" zahrajú až v marcovej baráži, no Dúbravka nevešia hlavu a verí, že národný tím vykazuje značný progres.

"Myslím si, že sa uberáme správnym smerom. Netreba hodnotiť negatívne to, že sme prehrali so Švédskom.

Nesmieme sa podceňovať

Skúsený brankár podľa vlastných slov nesúhlasil s rétorikou, že Švédi boli jasným favoritom: "Vnímam to veľmi zvláštne, keď sa to takto prezentuje, že Švédi boli favoriti. Samozrejme, my si uvedomujeme to, akých hráčov majú v kádri.

Na druhej strane sa však nesmieme podceňovať. To, že sme prehrali neznamená, že máme zlé mužstvo alebo sa neuberáme správnym smerom.

Ja by som nás nepasoval do tejto pozície, že sme boli jasný outsider alebo teda, že Švédi boli favoriti.

Domáce prostredie je výhoda, z tohto pohľadu by sa to možno tak dalo vnímať, ale určite to nebolo o tom, že boli diametrálne odlišný tím, ako my."