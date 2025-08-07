Dúbravku čaká nová výzva. Oficiálne prestúpil k nováčikovi Premier League

BRATISLAVA. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka oficiálne prestúpil z Newcastlu United do Burnley FC.
Žilinský rodák sa dohodol s Burnley na jednoročnom kontrakte, prestupovú čiastku kluby nezverejnili.
Dúbravka pôsobil v Newcastli od roku 2018, pričom odohral za United 179 zápasov. V St. James' Parku mal platnú zmluvu do 30. júna 2026.
V novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom jeden a na pozícii brankárskej jednotky by mal nahradiť Jamesa Trafforda, ktorý sa vrátil do Manchestru City.
„Som nadšený, že som tu. Je to naozaj vzrušujúci moment pripojiť sa ku klubu práve teraz, keď sa vracia do Premier League," povedal Dúbravka po prestupe do Burnley.
"O Burnley som počul len samé pozitíva – o klube, jeho kultúre aj prostredí, v ktorom budeme pracovať. Teším sa, že sa sezóna už čoskoro začína a že sa do toho môžeme pustiť naplno.
Burnley malo v minulej sezóne fantastickú jazdu, ktorú postavilo na skvelej defenzíve. Už sa neviem dočkať, keď sa pridám a prinesiem do tímu svoje skúsenosti a kvalitu. Vyzerá to ako veľmi zaujímavý káder. Veľmi sa teším, že budem hrať za tento klub pred vášnivými fanúšikmi." dodal slovenský brankár.
Burnley sa vrátilo do najvyššej anglickej súťaže po sezóne v Championship, z ktorej postúpilo druhý raz v priebehu posledných štyroch ročníkov.
Domáci titul získalo vo svojej histórii dvakrát v sezónach 1920/21 a 1959/60, kedy vybojovalo doposiaľ poslednú trofej. Okrem toho vyhrali „The Clarets“ Anglický pohár FA, najstaršiu futbalovú súťaž na svete, v ročníku 1913/14.
Kariéra Martina Dúbravku
Dúbravka je odchovancom MŠK Žilina s ktorou získal dva slovenské tituly, pohár a v roku 2011 za ňu nastúpil vo všetkých šiestich zápasoch Ligy majstrov.
V januári 2014 prestúpil do dánskeho Esbjergu, kde strávil dve a pol sezóny. Potom pôsobil v Slovane Liberec a následne išiel do Sparty Praha.
Nasledoval spomínaný Newcastle, kde získal v uplynulej sezóne ligový pohár, prvú trofej pre klub po 70 rokoch.
Na triumfe v tej istej súťaži mal podiel aj o dva roky skôr, keď nastúpil v ligovom pohári počas hosťovania v Manchestri United, ktorý zdolal vo finále práve Newcastle.
V reprezentácii debutoval v máji 2014 proti Čiernej Hore (2:0) a absolvoval všetky zápasy na ME 2020 aj na vlaňajšom kontinentálnom šampionáte.