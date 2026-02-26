Valjent má nového trénera so známym menom. Argentínčan hrával aj v Bayerne Mníchov

Futbalisti Mallorky budú bojovať o udržanie v najvyššej španielskej lige pod vedením trénera Martína Demichelisa. Klub z Baleárskych ostrovov dnes oznámil, že so štyridsaťpäťročným koučom podpísal zmluvu do konca sezóny s opciou na ďalší rok.
Niekdajší argentínsky reprezentant na lavičke vystrieda Jagoba Arrasateho, ktorý bol odvolaný po nedeľňajšej prehre 0:2 s Celtou Vigo.
Mallorca po 25. kole figuruje na zostupovom 18. mieste, od priečok znamenajúcich záchranu ju delí bod. Funkcie sa Demichelis ujme na budúci týždeň, vo víkendovom stretnutí so San Sebastianom družstvo ešte povedie tréner béčka Gustavo Siviero.
Pre Demichelisa, ktorý ako hráč získal s Bayernom Mníchov štyrikrát nemecký titul, je angažmán pri tíme Mallorky prvou trénerskou štáciou v niektorej z elitných európskych líg.
Prvé skúsenosti zbieral v mládežníckych mužstvách Bayernu, naposledy pôsobil vo vlasti v River Plate a v mexickom CF Monterrey.