Tragédia pred MS vo futbale. Reprezentant sa stal obeťou streľby na ulici

Ekvádorský reprezentant Mario Pineida zomrel v stredu po tom, čo sa stal obeťou útoku v meste Guayaquil. Vo vyhlásení to potvrdil jeho klub Barcelona Sporting Club.
Podľa miestnych médií 33-ročný futbalista zahynul po streľbe pred obchodom v severnej časti Guayaquilu.
„Barcelona Sporting Club s hlbokým zármutkom informuje, že bol oficiálne upovedomený o úmrtí nášho hráča Maria Pineidu, ku ktorému došlo po útoku na jeho osobu,“ uviedol klub na sociálnych sieťach.
„Táto nešťastná správa hlboko zasiahla všetkých, ktorí sú súčasťou našej inštitúcie,“ dodal.
Ekvádorská polícia oznámila, že prípad vyšetruje, bližšie detaily útoku však zatiaľ nezverejnila.
Pineida si počas kariéry obliekal aj dres brazílskeho Fluminense. Za reprezentáciu Ekvádoru nastúpil v rokoch 2015 až 2021 v deviatich zápasoch.