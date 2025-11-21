Nováčik si v najvyššej súťaži nepočína zle. Stále máme na čom pracovať, hovorí kľúčová hráčka

BARDEJOV. Ženy Partizána Bardejov sa po dlhšej pauze v súťažnom ročníku 2025/26 vrátili do najvyššej súťaže. Ženský futbal v Bardejove pred niekoľkými rokmi zožal rad úspechov.
Dievčatá z Horného Šariša majú na konte majstrovský titul aj trojnásobné víťazstvo v Slovenskom pohári.
Žiaľ, prišli horšie časy a po kontroverznom rozhodnutí SFZ ženský futbal v Bardejove zanikol.
Počas úspešného účinkovania Bardejovčaniek na ligovej scéne vyrástli na Mestskom štadióne reprezentantky Slovenska, ako napríklad Šurnovská, Mikolajová, Lemešová či Semanová. Mnohé ďalšie dievčatá hrávali v mládežníckych reprezentáciách.
Nadšenci sa však rozhodli pokračovať aspoň v mládežníckych kategóriách. Juniorky WU19 sa pred dvoma rokmi stali majsterkami Slovenska a následne ich prihlásili do druhej ženskej ligy.
Najskôr im postup vyfúklo Komárno, no v minulom súťažnom ročníku si už postup ujsť nenechali.
Na nováčika si Bardejovčanky v najvyššej súťaži nepočínajú zle. Po jesennej časti sú na piatom mieste s bilanciou 5 víťazstiev, 3 remízy a 6 prehier. Dosiahli skóre 18:23.
Na štvrtú Petržalku strácajú 3 body, šiesty Trenčín má 12 bodov. Doma stratili 9 bodov po prehrách so Slovanom, Myjavou a Prešovom, naopak zvonku získali 8 bodov. Vyhrali v Trnave a Komárne, remizovali v Prešove a na ihrisku Petržalky.
Najúspešnejšími strelkyňami sú Urblíková (6), Baníková a Hlavinková (po 3). Kapitánsku pásku nosila Viktória Cuperová.
Mária Petrová je napriek mladosti skúsenou futbalistkou a jedným z pilierov defenzívy Partizána. Petrová si ako jedna z mála v súčasnom kádri prvú ligu už zahrala.
Pred rokmi, ešte ako 15-ročná, nastupovala v základnej zostave prvoligového tímu z Horného Šariša. Vtedy mali Bardejovčanky našliapnuté k titulu.
Prišiel však COVID, nespravodlivé vyradenie Bardejovčaniek z účasti v Lige majstrov a následný zánik ženského futbalu.
Mladá obrankyňa pokračovala v mládežníckych kategóriách, zažila aj vážne zranenie a dlhú rehabilitáciu. Jej snom bolo vrátiť sa na ihrisko.
Vďaka odhodlanosti a úsiliu sa jej to podarilo a dnes opäť patrí ku kľúčovým hráčkam svojho družstva.
Účinkovanie Partizána v premiérovej ligovej sezóne vidí takto: „S jesennou časťou sme celkom spokojní. Ukázali sme, že vieme byť každému tímu nepríjemným súperom a že sa vieme pobiť o dobrý výsledok.
Sme na 5. mieste, čo je na nováčika super, ale zároveň vieme, že stále máme na čom pracovať. Táto časť sezóny nám pekne ukázala, kde presne sa môžeme posunúť.“
Káder tvorili: brankárky – Drutárovská, Sabová;obrankyne – Baníková, Petrová, Dzurilová, Želinská, Lazurová, Kapcová; stredopoliarky – J. Iľková, Cuperová, Iľková, Sabolová, Bereščáková, Hlavinková, Vranková, Swarc, Balušinská;útočníčky – Bortníková, M. Iľková, Urblíková.
Jedinou cudzinkou v tíme je Poľka Wiktoria Małgorzata Swarc.
„Do jarnej časti chceme vstúpiť s rovnakým systémom, ísť od zápasu k zápasu, nenechať nič na náhodu a spraviť všetko pre to, aby sme zostali v prvej päťke tabuľky,“ dodáva na záver Mária Petrová.