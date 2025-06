Nie to futbal, ale vtip. Tréner Chelsea kritizuje chaos s počasím na MS klubov

CHARLOTTE. Tréner futbalistov anglického klubu FC Chelsea Enzo Maresca ostro kritizoval dvojhodinové prerušenie sobotňajšieho zápasu s Benficou Lisabon na majstrovstvách sveta klubov v USA.

„The Blues“ zvíťazili 4:1 po predĺžení, ale duel trval celkovo až štyri hodiny a 39 minút, keďže ho prerušila búrka a varovanie pred bleskami.

Podľa Marescu by sa turnaj mal v budúcnosti konať inde. „Pre mňa osobne to nie je futbal. Je to už šiesty zápas, ktorý tu prerušili. Myslím si, že je to vtip. Je to niečo úplne nové, čomu nerozumiem.