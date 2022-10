Hamšík gólom zariadil triumf Trabzonsporu. Najdôležitejšie sú tri body, vraví

Pre Hamšíka to bol druhý gól v sezóne, skóroval aj 15. septembra v Európskej lige do siete CZ Belehrad. Celkovo má od svojho príchodu do Trabzonsporu bilanciu 44 štartov vo všetkých súťažiach a štyri góly.

Úradujúci majster sa v priebežnej tabuľke tureckej ligy posunul s 21 bodmi na tretie miesto, za druhým Demirsporom zaostáva iba o skóre. Na lídra Fenerbahce stráca dva body. Súperi však majú zápas k dobru.

"Teraz už naša koncentrácia smeruje do Belehradu, kde nás vo štvrtok čaká veľmi dôležitý zápas Európskej ligy," dodal Hamšík.