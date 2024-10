Povinnosti pri A-tíme nestíha, no do budúcna mu môže dať viac. Hamšík chce získať prolicenciu

Človek si veľmi neoddýchne, ale takisto je to všade inde na svete,“ uviedol so 121 gólmi najlepší strelec histórie SSC Neapol.

Pre štúdium sa nevyhne absencii ani počas novembrového reprezentačného zrazu.

“Opäť sa to prelína so zápasmi Ligy národov, takže zase to bude takto, ako to bolo teraz. Oficiálne hodiny sa končia v júni, v septembri odovzdávam svoju prácu,“ uzavrel Hamšík.