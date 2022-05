Najlepší Slovák končí dojatý. Taký tu ešte nebol, vravia o ňom

BRATISLAVA. Žiaden slovenský futbalista nepredal toľko dresov, žiaden nepobláznil vo svete viac fanúšikov ako Marek Hamšík.

„Keď sa presunie na nákupy do mesta, obchod musia zavrieť – iba tak si môže pokojne nakúpiť. Inak by tam fanúšikovia ihneď vbehli. Videl som to niekoľkokrát na vlastné oči. Pred obchodom zrazu čaká tisíc ľudí. A tváre majú prilepené na výklad,“ vravel Richard Hamšík – otec slávneho futbalistu.

Bolo to ešte v čase angažmán jeho syna v Neapole.

Keď národný tím Slovenska zavítal do inej krajiny, takmer vždy vyvolal najväčší rozruch. Ošiaľ. Kult osobnosti. Niekedy až hystériu.