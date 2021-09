Hamšík je najlepšie hodnoteným hráčom tureckej ligy. Chcem odovzdať všetko, vraví

Spolu s Izmirom, Besiktasom a Hatasporom dal najviac gólov - 14. Hamšík prišiel do Trabzonsporu v lete a okamžite sa stal kľúčovou postavou tímu.

Uvádza to špecializovaný portál Sofascore , podľa ktorého je 34-ročný stredopoliar po siedmom kole so známkou 7,66 lídrom súťaže.

Absolvoval všetky súťažné zápasy, za necelé dva mesiace to bolo jedenásť stretnutí. V Süper lig z možných 720 minút odohral až 708.

"Určite je to príjemné počuť, no treba to brať s rezervou. Ja chcem len odovzdať všetko na ihrisku pre moje mužstvo a spoluhráčov," citoval Hamšíka jeho oficiálny web.

V pondelok mal Trabzonspor šancu v prípade víťazstva nad Alanyasporom dostať sa na prvé miesto tabuľky. Duel sa napokon skončil remízou 1:1.

"Všetci sme čakali, že vyhráme, no bol to opäť náročný zápas a mali sme trošku smoly. Pozeráme sa vpred a stále sme bez prehry," dodal Hamšík, ktorého so spoluhráčmi cez víkend čaká duel na ihrisku Kayserisporu.

