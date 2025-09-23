Rashford meškal dve minúty na tímovú poradu, tréner Flick ho nekompromisne potrestal

BRATISLAVA. Anglický futbalista Marcus Rashford vo štvrtok dvoma gólmi zariadil triumf španielskeho klubu FC Barcelona v zápase Ligy majstrov 2025/2026 na trávniku Newcastlu United a mnohí fanúšikovia očakávali, že dostane šancu od začiatku aj v nedeľňajšom ligovom dueli proti Getafe (3:0).
Ako referuje web televíznej stanice ESPN, dvadsaťsedemročný krídelník si to však pokazil sám, keďže na tímovú poradu pred stretnutím meškal dve minúty. Tréner Hansi Flick sa tak rozhodol vyradiť ho zo základnej zostavy.
Hráči "blaugranas" mali byť na mieste ráno o 9.30 h, pričom o 11.00 h bola naplánovaná porada a "zahrievací" tréning.
Rashford sa však trénerom hlásil až o 9.32 h, čo hlavný kouč neakceptoval a uplatnil prísne pravidlo nulovej tolerancie voči meškaniu. Namiesto toho sa v útoku objavili Raphinha, Ferrán Torres a Robert Lewandowski.
Flick už v minulosti potrestal viacerých hráčov za podobné prehrešky, vrátane Raphinhu, ktorý bol minulý víkend vyradený zo základnej zostavy proti Valencii za meškanie na tréning.
Medzi ďalších hráčov, ktorí čelili pravidlám Flicka, patria Jules Koundé a brankár Iňaki Peňa.
Rashford nastúpil do druhého polčasu a svoj výkon korunoval asistenciou na gól Daniho Olma na konečných 3:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Getafe
Po príchode z Manchestru United na sezónne hosťovanie sa Angličan začína čoraz lepšie adaptovať v barcelonskom tíme, v ostatných troch zápasoch zaznamenal dva presné zásahy a pridal aj dve gólové prihrávky.