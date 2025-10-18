Guehi novú zmluvu s Crystal Palace nepodpíše. Kapitán mužstva chce robiť niečo iné

LONDÝN. Anglický futbalista Marc Guehi sa nechystá podpísať nový kontrakt s Crystal Palace. Na konci sezóny tak z londýnskeho klubu odíde ako voľný hráč.
Dvadsaťpäťročný obranca bol na konci letného prestupového obdobia blízko k odchodu do Liverpoolu, ale Crystal Palace sa na poslednú chvíľu rozhodol prestup neuskutočniť.
Tréner tímu Oliver Glasner najnovšie prezradil, že kapitán mužstva už klub informoval, že v Selhurst Parku odohrá poslednú sezónu.
„Myslím si, že Marc nám už povedal, že nepodpíše novú zmluvu, takže na budúci rok odíde. Klub chcel, aby zostal. Ponúkol Marcovi nový kontrakt, ale on povedal, že chce robiť niečo iné, a to je normálne,“ citovala rakúskeho kouča agentúra DPA.
Guehi prišiel do Crystal Palace v roku 2021 z Chelsea. Odohral zaň 167 zápasov vo všetkých súťažiach a v máji s ním získal Pohár FA. Išlo vôbec o prvú významnú trofej v histórii klubu.