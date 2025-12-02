Eto'o po zvolení urobil zmenu na lavičke. Onana chýba v nominácii pre turnajom

Na uvoľnené miesto angažovali Kamerunčana Davida Pagoua.

Belgický tréner Marc Brys skončil na pozícii hlavného trénera futbalistov Kamerunu krátko pred začiatkom Afrického pohára národov (APN).

S reprezentačným tímom sa mu totiž nepodarilo vybojovať si miestenku na budúcoročných majstrovstvách sveta.

Prezident Kamerunskej futbalovej federácie Samuel Eto'o ukončil spoluprácu so 63-ročným Belgičanom okamžite po znovuzvolení do svojej funkcie počas uplynulého víkendu.

Na uvoľnené miesto reprezentačného kouča angažovali 56-ročného Kamerunčana Davida Pagoua.

Na APN sa navyše prekvapujúco nepredstaví momentálne jedna z najvýraznejších tvárí reprezentácie Kamerunu, Andre Onana.

Dvadsaťdeväťročný brankár, ktorý je momentálne na hosťovaní v tureckom Trabzonspore z Manchestru United, chýba v 28-člennej nominácii na toto podujatie.

Africký pohár národov je na programe od 21. decembra do 18. januára. Informovala agentúra AFP.

