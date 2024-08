Rovesníci končia, on pokračuje. Neuer chce naďalej reprezentovať Nemecko

Prevzal by "céčko" od Gündogana, ktorý oznámil koniec v národnom mužstve v pondelok. Neuer, majster sveta z roku 2014, odchytal za Nemecko 60 zápasov s kapitánskou páskou na ramene.

Neuer sa tak nepridá k trojici Tony Kroos, Thomas Müller a Ilkay Gündogan, ktorí ohlásili koniec v národnom tíme po domácich ME.

Zaostáva jedine za Lotharom Matthäusom, ktorý viedol národný tím v 75 dueloch. Potenciálnou voľbou by bol aj Joshua Kimmich, ktorý si pripísal osem štartov s kapitánskou páskou.

Podľa agentúry DPA 38-ročný brankár pravdepodobne vynechá nadchádzajúce zápasy Ligy národov proti Maďarsku (7. septembra) a Holandsku (10. septembra), pretože si potrebuje oddýchnuť.

Do národného tímu by sa mohol vrátiť koncom roka. Po odchode Kroosa a Müllera by bol v kádri posledný majster sveta z roku 2014.

Približne pred rokom zveril kapitánsku pásku Gündoganovi vtedajší tréner Hansi Flick a nezmenil to ani nový kormidelník Julian Nagelsmann. Tridsaťtriročný stredopoliar viedol "Nationalelf" v 19 zápasoch, naposledy na domácich ME 2024.