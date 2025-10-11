O hráča Newcastlu sa bijú talianske kluby. Záujem prejavil aj Manchester United

Sandro Tonali a Morgan Gibbs-White.
Sandro Tonali a Morgan Gibbs-White. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|11. okt 2025 o 11:05
ShareTweet0

V tejto sezóne Tonali odohral deväť zápasov vo všetkých súťažiach.

MANCHESTER. Podľa talianskeho magazínu Calciomercato má anglický tím Manchester United záujem o 25-ročného futbalistu Sandra Tonaliho.

Podľa zdroja by o stredopoliara Newcastlu mohli súperiť aj AC Miláno a Juventus Turín.

Magazín uvádza, že Juventus má najväčší záujem, ale prekážkou by mohol byť Tonaliho vysoký plat.

V tejto sezóne Tonali odohral deväť zápasov vo všetkých súťažiach, zaznamenal dve asistencie.

Jeho súčasná zmluva s klubom platí do leta 2028. Podľa informácií na portáli Transfermarkt je jeho trhová hodnota 60 miliónov eur.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Sandro Tonali a Morgan Gibbs-White.
    Sandro Tonali a Morgan Gibbs-White.
    O hráča Newcastlu sa bijú talianske kluby. Záujem prejavil aj Manchester United
    dnes 11:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»O hráča Newcastlu sa bijú talianske kluby. Záujem prejavil aj Manchester United