United nemá plán ani stabilitu. Rashford skritizoval svoj bývalý klub

Marcus Rashford.
Marcus Rashford. (Autor: TASR/AP)
SITA|13. aug 2025 o 16:56
Anglický útočník po odchode do FC Barcelona kritizuje neustále zmeny trénerov.

MANCHESTER. Anglický futbalový reprezentant Marcus Rashford ostro kritizoval situáciu v klube Manchesteri United po svojom odchode na hosťovanie do španielskeho FC Barcelona.

Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý za United odohral 426 zápasov a strelil v nich 138 gólov, označil klub za "neperspektívny" pre absenciu jasného plánu a neustále zmeny na trénerskom poste.

"Boli sme ďaleko pod úrovňou, kde by mal United byť, ale keď sa na to pozriete s odstupom, čo ste čakali?

Liverpool mal Kloppa, držali sa ho aj v časoch, keď nevyhrával. Aby ste začali prestavbu, musíte mať plán a držať sa ho. My sme mali príliš veľa trénerov, príliš veľa rôznych stratégií a skončili sme na nule," povedal Rashford v podcaste The Rest Is Football.

United po odchode Alexa Fergusona v roku 2013 vymenili už šesť trénerov a odvtedy nebojovali o titul v Premier League ani v Lige majstrov.

Rashford, ktorý debutoval v roku 2016, vyhral s klubom dva FA Cupy a dva Ligové poháre, no podľa neho sa víťazná kultúra z Fergusonovej éry vytratila.

"Za Fergusona platili princípy pre celý klub, nielen pre prvý tím. Ak sa smerovanie stále mení, nemôžete očakávať titul," poznamenal.

Hosťovanie Rashforda v FC Barcelona obsahuje opciu na trvalý prestup za 35 miliónov eur, čo naznačuje, že za United už pravdepodobne nenastúpi.

Premier League

    dnes 16:56
