United nemá plán ani stabilitu. Rashford skritizoval svoj bývalý klub

MANCHESTER. Anglický futbalový reprezentant Marcus Rashford ostro kritizoval situáciu v klube Manchesteri United po svojom odchode na hosťovanie do španielskeho FC Barcelona.
Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý za United odohral 426 zápasov a strelil v nich 138 gólov, označil klub za "neperspektívny" pre absenciu jasného plánu a neustále zmeny na trénerskom poste.
"Boli sme ďaleko pod úrovňou, kde by mal United byť, ale keď sa na to pozriete s odstupom, čo ste čakali?
Liverpool mal Kloppa, držali sa ho aj v časoch, keď nevyhrával. Aby ste začali prestavbu, musíte mať plán a držať sa ho. My sme mali príliš veľa trénerov, príliš veľa rôznych stratégií a skončili sme na nule," povedal Rashford v podcaste The Rest Is Football.
United po odchode Alexa Fergusona v roku 2013 vymenili už šesť trénerov a odvtedy nebojovali o titul v Premier League ani v Lige majstrov.
Rashford, ktorý debutoval v roku 2016, vyhral s klubom dva FA Cupy a dva Ligové poháre, no podľa neho sa víťazná kultúra z Fergusonovej éry vytratila.
"Za Fergusona platili princípy pre celý klub, nielen pre prvý tím. Ak sa smerovanie stále mení, nemôžete očakávať titul," poznamenal.
Hosťovanie Rashforda v FC Barcelona obsahuje opciu na trvalý prestup za 35 miliónov eur, čo naznačuje, že za United už pravdepodobne nenastúpi.