V Manchestri sa opäť protestovalo, budúcnosť Ronalda je nejasná

"Nielen ten gól, ale celý jeho výkon, jeho odhodlanie v 37 rokoch, to jednoducho nie je normálne. Ak bude hrať tak ako v tomto zápase, bude to veľká pomoc pre tento tím," povedal tréner Ralf Rangnick.

Zmluvu má do júna 2023, ale nový tréner Erik ten Hag chce do tímu priviesť nových útočníkov. "Je to niečo, o čom sa musíme porozprávať s Erikom i vedením," odpovedal Rangnick na otázku o Ronaldovej pozícii.

"Zaslúžil si vyhrať len jeden tím a to sme boli my. Bol to veľmi dobrý výkon, ale nedokázali sme rozhodnúť. Občas sa to stane, musíme sa z toho poučiť," povedal nemecký tréner Thomas Tuchel.

Pre United remíza veľa nerieši. Zo šiesteho miesta strácajú na Top 4 päť bodov, no odohrali o dva zápasy viac, do konca im zostávajú už len tri.

Navyše budú musieť bojovať aj o priečky zaručujúce účasť v Európskej lige. Siedmy West Ham má len o tri body menej a zápas k dobru.